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▲全家2025年春節福袋來了！最基本不織布材質款249元。（圖／記者朱永強攝）

▲全家便利商店249元「2025春節開運福袋」。（圖／記者朱永強攝）

▲全家便利商店399元肖像福袋有2種組合、4款圖案，三麗鷗系列、動物方城市、吉伊卡哇、飛天小女警。（圖／記者朱永強攝）

▲全家便利商店399元肖像福袋。（圖／記者朱永強攝）

▲全家399元肖像福袋，同款肖像保鮮盒2入。（圖／記者朱永強攝）

▲399元跨界聯名福袋「可愛授權小物福袋」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲499元肖像福袋，名偵探柯南與基德主題的運動提袋與零錢包。（圖／記者朱永強攝）

▲全家自有品牌福袋。（圖／記者朱永強攝）

▲599元肖像福袋布丁狗、唐老鴨屁屁造型絨毛包，附贈同款保溫瓶。（圖／記者朱永強攝）

▲599元肖像福袋美樂蒂、飛天小女警造型存錢筒。（圖／記者朱永強攝）

▲跨界聯名福袋，野獸國「2025年全家蛇年大吉福袋」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家899元福袋，四輪手推車福袋，推出吉伊卡哇與動物方城市。（圖／記者朱永強攝）

▲850元罐頭豬LuLu「豬事蘋安限定福袋」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家福袋1499元肖像24吋行李箱。（圖／記者朱永強攝）

全家便利商店2025年春節福袋來了！最基本不織布材質款249元，還有超萌肖像福袋，價位分為399元、499元、599元、599元、1499元，福袋共計6種價位、27款，將自12月24日陸續於門市開賣，今年最大獎有325萬元的特斯拉電動車。每款福袋內有加贈具實用價值或療癒系的熱門小物，再加碼隨機贈送約250元鮮乳、衛生紙商品兌換卡，最高可獲得總價值約500元商品，《NOWnews》整理全家便利商店春節福袋開箱內容、獎項一文看懂。全家福袋分為「2025開運福袋」基本款不織布提袋款外，還有「肖像福袋」集結三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、唐老鴨、飛天小女警、蝙蝠俠、名偵探柯南；「全家自有品牌福袋」、「跨界聯名福袋」，售價分為249元、399元、499元、599元、599元、1499元，福袋共計6種價位、27款。全家福袋27款都可以抽獎，福袋靈魂抽獎券包含「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」三大獎項專區。抽獎專區：尊爵獎325萬元的TESLA Model X 1台；頭獎2組100萬獎金；二獎Gogoro VIVA MIX BELT（10台）立即開獎專區：World Gym一年單點運動會籍、LINE WEBTOON回饋型代幣3,333枚、全盈+PAY購物金5,000元、iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機與「全家」專屬禮物異業優惠券：陶板屋、品田牧場、大心、瓦城、屯京拉麵、LINE購物、LINE WEBTOON、肯德基、必勝客、大戶屋、bb.q、屈臣氏、JINS、World gym等品牌優惠券2025年1月2日前，購買福袋再送50元購物金！需要保留小白單，滿200元折50元，限2025年1月24日至2月2日使用。2025年開運福袋限量推出65萬份，有紅色、橘色兩款外觀，每袋贈送Let’s Café咖啡環保提袋1個，還可憑QR Code至店舖享Let’s Café指定咖啡優惠。內容物提供價值250元的8種精選熱銷零食與飲料組合、抽獎券一張、隨袋贈品（愛馬仕盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、編織提袋、間諜家家酒化妝包等）。加碼還有機會獲得額外約250元商品卡，可兌換FMC衛生紙一串或900ml牧場直送鮮乳2入肖像福袋組合1：六角折疊收納箱+同款肖像保鮮盒2入肖像福袋組合2：雲朵肩背袋+同款肖像保鮮盒2入以上含精選零食、隨袋贈品、飲料提袋、含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」跨界聯名福袋：「可愛授權小物福袋」內含實用的迪士尼文創周邊小物，更加碼抽獎iPad Air，讓喜歡可愛小物的消費者獲得各式好禮。以上含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」肖像福袋：名偵探柯南與基德主題的運動提袋與零錢包全家自有品牌福袋：蒐羅3款日本必買零食、Convenience Wear織品、超過台幣600元的「日本全家」商品優惠券。以上皆含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」肖像福袋：布丁狗、唐老鴨屁屁造型絨毛包，以及美樂蒂、飛天小女警造型存錢筒，每款再額外加贈600ml保溫瓶1個跨界聯名福袋：PQI「3C新春福袋」，三麗鷗保溫提袋內含5種3C周邊產品，還加碼抽獎電動機車、空氣清淨機等多重大獎含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」跨界聯名福袋：野獸國「2025年全家蛇年大吉福袋」除了隨機附贈三眼怪派對特別板、史努比黑金特別版外，另加碼抽蛇年限定價值39萬的1:1死侍雕像含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」肖像福袋：四輪手推車福袋，推出吉伊卡哇與動物方城市兩款含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」跨界聯名福袋：罐頭豬LuLu「豬事蘋安限定福袋」，包含絨毛玩偶、精選盲盒與全通路獨家隱藏版商品，再加碼抽高達80公分的罐頭豬LuLu絨毛大玩偶。含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」肖像24吋行李箱，以上含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」。