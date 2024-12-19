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台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積弊案，以及政治獻金假帳案，今（19）日第10度提訊柯文哲，雖然寒流來襲，台北最低溫僅11度，但柯文哲仍然穿著夾腳拖鞋，且表情相當淡定，跟著法警走入台北地檢署。檢廉本案偵辦歷時半年多，全案即將偵查終結，預計將在下12月下旬偵結起訴，據悉檢察官已經開始著手撰寫結案書類。不過昨（18）日北院證實，┘柯文哲的律師團日前遞狀聲請「請求准許寄送文件」，北院分案後尚未做成裁定，由於案件偵查中，承審法官函詢檢方意見，研擬意見回覆。有消息傳出，柯文哲想從看守所寄出文件，此舉是有意請辭黨主席職務。但民眾黨發言人吳怡萱回應，柯文哲目前還在羈押禁見中，無從得知相關細節，呼籲媒體與外界勿妄加揣測。