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▲統神不斷進行身體訓練，因此鏟了33公斤，目前已經瘦到100公斤以內。（圖／記者李政龍攝）

▲統神換了新造型「韓系歐爸頭」，整個人看起來清爽帥氣。（圖／翻攝自統神IG）

台灣知名實況主「亞洲統神」張嘉航將和「蹦闆」呂育銓將在週六（21日）正式登場，這段時間統神不斷進行身體訓練，也因此鏟了33公斤，已經瘦到100公斤以內，明日將進行過磅，統神今（19）日曬出自己換新髮型的照片，只見整個人變得更清爽，臉部線條也更加明顯，讓網友一時之間認不出來，忍不住驚嘆：「哪來的金城武？」統神從8月開始就不斷練習拳賽，同時到健身房去鍛鍊身體，《拳上2024》即將登場，明日會舉辦過磅記者會，統神特別以新造型亮相，在IG曬出帥照，只見他剪掉一頭亂髮，換了新造型「韓系歐爸頭」，加上前陣子從130公斤瘦到99公斤，整個人看起來清爽帥氣，和過去油膩的形象相差甚遠，他也在文中寫下：「剪頭髮，讚讚，怎麼那麼帥，太會剪了吧。」照片曝光後，引來超過1.7萬網友按讚，不少粉絲紛紛激動直呼，「我不記得有追蹤ØZI」、「好了啦！我已經壓1萬你贏，現在變ØZI打白雲是要怎麼打？」、「這誰」、「真的假的，剩一張帥臉」、「你這樣帥潮下去只會掉粉，老粉不能接受你一直炫那張帥臉」、「這麼瘦認不出來了」、「我什麼時候有追蹤蘇志燮啊」、「哪來的帥潮啊」。儘管拳賽即將開打，蹦闆昨日卻不滿發文表示，統神都已經距離比賽倒數兩週又要修改規則，「這個不是早在3個月前就確認好的事？」他氣得大罵統神：「這輩子沒看過這麼白目的賴皮豬，人設這樣還有支持者。」他表示確認要參賽的時候就沒協定體重的差異，「體重你優勢你要減重你的決定。你怪我沒增重？笑死，我就縮胃還胖回去跟你一樣？」雙方還沒開打就傳出濃濃火藥味。