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台中市警方上（11）月22日因處理一件民眾於停車場內服毒尋短案，意外發現一宗龐大海洛因毒品案，在尋短獲救的陳姓男子車上及住處查獲海洛因磚326塊，另查獲4把手槍。陳男清醒後自述其從包管的海洛因磚中偷賣了部份毒品而追查，精神壓力沈重之下企圖短。第五分局及偵辦檢方因全案正偵查中，尚不宜公開說明案情。據瞭解。這次警方意外查獲的海洛因磚是純度極高的、江湖上頗有口碑的「雙獅地球牌」海洛因磚，產於滇緬邊界金三角區，為方便運輸均壓製成長方體磚狀，一塊海洛因磚大約重375公克。每磈海洛因磚包著防水油紙，其商標為紅色圓形剪紙狀圖案，商標中間為兩隻獅子左右合抱著地球，上方印著「提防假冒」，下面則有「純淨100%」，外圍圓環上頭還印有「雙獅地球標」及「一帆風順」字樣，而這批海洛因磚初估市價超過8億元。上月22日有民眾在北屯區停車場發現一輛可疑車輛內疑似有人尋短而報警，第五分局員警在搶救車內服海洛因尋短的陳姓男子（53歲），車內另發現部份海洛因、遺書及2把改造手槍。遺書中提到租屋處藏有大量毒品及槍彈；警方循線前往租屋處查看，驚見數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚堆放在床下，另還有2把制式手槍及900多發子彈；進一步擴大搜索，又在暗櫃起出226塊海洛因磚，合計326塊海洛因磚。警方調查陳男在江湖上並無知名度，卻擁有數百塊高純度海洛因磚，及驚人數量槍械彈葯。背後肯定有強大的國際毒品槍械走私集團在運作中，檢警目前因進行偵查中而無法對詳細案情多做說明。