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美國職籃（NBA）夏洛特黃蜂本週二主場迎戰費城76人，最終黃蜂108：121不敵76人，但本場比賽的中場活動卻意外引起風波，在對上76人的比賽中，一名小球迷被邀請到場中，在朗讀完一封給聖誕老人的信之後，啦啦隊員拿出一袋裝有PS5主機的禮物送給小球迷，小球迷收到禮物後相當開心，但有現場球迷發現攝影機關掉後，工作人員馬上拿走PS5主機，並將禮物更換為一件球衣，此舉也引發網路一陣撻伐。由於臨近聖誕節，黃蜂選擇在對上76人的場中舉辦聖誕節活動，並邀請當天進場的一名小球迷參與活動，活動中該名小球迷在讀完一封給聖誕老人的信後，啦啦隊員拿出一台PS5主機送給他，讓小球迷又驚又喜，原是溫馨的時刻，但有現場觀眾發現，在活動結束後，黃蜂工作人員馬上收回PS5，並將禮物更換為一件黃蜂隊的球衣，此消息也在網路上傳開，令黃蜂球團不得不出面道歉。黃蜂球團在賽後也發表聲明，表示對此事感到抱歉，目前已聯繫相關家庭，承諾不只會讓小球迷將PS5帶回家，還會再加碼未來比賽的VIP體驗，來彌補本次活動上的疏失。NBA中場球迷活動行之有年，例如讓球迷進行全場或半場投籃，只要投進就能抱走巨額獎金，因此這項活動也被稱爲「Million Shot」但也有球迷投進，但沒有拿到獎金的案例，1993年芝加哥公牛舉辦「 Million Shot」活動，當年被選中的幸運兒Don Calhoun，投進一記全場超遠投籃，但結束後負責出錢的保險公司卻不付款。理由是規定中有一項規則是不得在某段時間內參與有組織的籃球比賽，但Calhoun本人在參賽表上有填寫有參與社區籃球隊，不過工作人員心想，成功率不高，就讓他上場，最終經過球迷撻罰，公牛球團還是支付獎金。籃球比賽中場活動引爭議的話題，在今年的台灣籃球也曾出現過，TPBL福爾摩沙夢想家在今年推出中場高爾夫推桿遊戲，但先是台籃前洋將牧倫斯（Byron Mullens），在遊戲中試圖把球放入洞口，結果意外發現洞口太小，第二名球迷在吉祥物的伸手助攻下，把球推進洞內，但球團以受到外力干擾，宣布獎金不算引起風波，但在13日第3位登場的男球迷幸運完成一桿進洞，這20萬獎金也終於出現首名得主