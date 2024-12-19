我是廣告 請繼續往下閱讀

▲百日咳症狀顧名思義就是不停地咳嗽，並以機關槍式、抽氣式的方式呈現，通常症狀會維持超過2週，有時甚至會咳到吐。（示意圖／取自ingimage）

▲百日咳預防方法，戴口罩、勤洗手仍是平時該做的事，孩童則建議配合疫苗施打，成人多半需自費施打。（示意圖／取自Pexels）

▲預防百日咳最有效的方式為接種疫苗。（圖／疾管署提供）

台灣今（19）日新增2起百日咳確診病例，為北部校園群聚案件，疾管署公布今年國內百日咳確診病例已累計30例，達2019年以來同期最高，全球疫情也日趨嚴峻。小兒科醫師林鼎智就說明，百日咳傳染力極強，且容易被誤認為感冒而延誤治療，最典型的症狀就是咳嗽時間高於2週，建議「孕婦、產後婦女、家中有嬰幼兒的青少年或成人、處於高風險的民眾」透過施打疫苗來預防。林鼎智醫師指出，百日咳是因細菌攻擊呼吸道，導致連續不停地咳嗽，讓呼吸道的空氣幾乎被排空，需要「深吸氣」來代償，百日咳傳染力極強，，進行適當的抗生素治療後，滿5天傳染力就會消失。其中症狀對於6個月以下嬰兒最危險，可能會咳到變成氣喘，或是衍生肺炎導致住院，嚴重者可能致命，由於在臨床上是細菌感染，因此及早診斷、及早投藥，對幼兒至關重要。北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰則表示，百日咳另外一個特徵就是「較難診斷」，因為初期症狀容易被誤會為感冒，且透過抽血、照X光都無法判定，大拖需要外送檢查單或疾管署才能檢查，間接讓傳染期拉長。至於如何預防百日咳，產前接種 Tdap 疫苗，可以有效預防新生兒感染百日咳，建議「每次懷孕」都接種一劑，並在懷孕28至36週時接種效益最大。若懷孕時未接種，生產後應立即接種，保護新生兒。建議在寶寶出生前施打Tdap，以保護新生兒。包含患有糖尿病、肺部疾病、大於50歲民中、醫療照護人員等。林鼎智醫師透露，兒童常規疫苗中就有包含「百日咳」的「五合一」、「四合一」疫苗，而在台灣「五合一疫苗」會在嬰兒滿2個月時施打第一劑，但有些嬰兒趕不上疫苗產生保護力，因此產前媽媽的事先預防就非常重要。至於青少年或成人，美國CDC建議施打「三合一（Tdap）」疫苗，可預防破傷風、白喉、百日咳等。林鼎智提及，在疫苗上，嬰幼兒為公費常規疫苗，孕婦建議每次懷孕「自費接種」1劑Tdap疫苗，滿11歲的青少年也是自費接種，成年人則建議每10年自費接種1劑Tdap疫苗。