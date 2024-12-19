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台灣受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。不過日本也同樣受到強烈冷氣團影響，西日本、東日本等地區大氣狀況不穩定，東京、大阪等地觀測到今年初雪，。在這波寒流影響之下，北陸地區至日本海側北部地區也將有降雪。綜合日本放送協會（NHK）、TBS電視台等日媒報導，據日本氣象廳表示，受到冬季型氣壓分佈及強烈冷氣團影響，西日本地區及東日本地區大氣狀況變得極其不穩定，自18日晚間至19日早上，近畿地區及中國地區山區降雪情況將會增強。除了山區雪勢明顯，平地也會迎來降雪天氣。包含東京都心、大阪、京都、奈良、高知和長崎、熊本等多個地區，都觀測到了今年首場降雪。其中東京的初雪比往年提早了15天，比上個雪季提早了25天；而熊本縣阿蘇郡南小國町更因零下2.6度低溫，早已成為雪白世界。預估冬季型氣壓分布在20日時將有所緩解，日本海側的大部分地區雨雪將停止。但到了21日，太平洋一側地區的天氣將會轉差，包括北日本、西日本以及東海地區可能多雲或下雨。關東地區雖然白天以晴天為主，但21日晚上可能會有雨。這場雨過後，新一波強烈寒流將再次南下，預計22日和23日日本海側的降雪將加強。太平洋一側地區雖然仍是晴天，但氣溫會更低，寒冷加劇。