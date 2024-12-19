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效力於洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，被看好將在2025年奪得國家聯盟MVP殊榮，完成MVP三連霸偉業。根據美國運動博弈網站「BetQL」最新公布的國聯MVP預測賠率，大谷以「賠率3.00」遙遙領先其他競爭者，包括紐約大都會的Juan Soto、聖地牙哥教士的Fernando Tatis Jr.、道奇隊隊友Mookie Betts以及費城費城人Bryce Harper。大谷翔平在2024賽季專注於指定打擊（DH）的角色，締造史無前例的「50轟50盜」成就，單季轟出54支全壘打並完成59次盜壘。明年大谷將恢復投打二刀流的身份，重返投手丘。報導指出：「即便球星Soto轉戰國聯，但奪得MVP機率仍難以超越大谷。無論在哪個聯盟，他都是每年最有力的MVP競爭者。他具備全明星級別的投打表現，這是一種無人能匹敵的天賦。」從賠率數據來看，大谷以「賠率3.00」排名第一，Soto以「賠率6.50」緊隨其後。專家分析：「即使是最接近的Soto，與大谷的差距仍然相當大。大谷的二刀流天賦和場上影響力，使他在MVP爭奪中處於無人能及的位置。」值得一提的是，明年3月18日大聯盟海外開幕戰，洛杉磯道奇將在東京巨蛋迎戰芝加哥小熊。大谷回歸二刀流無疑成為球迷的關注焦點，也為他的MVP競爭增添話題性。