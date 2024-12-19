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▲台中全聯倉儲大火，火勢相當驚人。（圖／翻攝畫面）

▲台中大肚火災，全聯倉儲失火，現場濃煙密佈。（圖／翻攝畫面）

▲台中大肚全聯倉儲火災。（圖／翻攝畫面）

▲台中市環境保護局提醒，目前環境風場偏北北東風，下風處（及附近巷弄，以及彰化縣境內）。（圖／取自台中市環境保護局）

全聯台中大肚倉儲失火，台中市消防局今（19）日下午1時許獲報，目前仍有17人受困待救，1人自3樓跳下逃生，救出後無呼吸心跳送醫。全聯官方回應證實，發生火災的是尚未完工的新廠房，還未正式啟用，現場都是營造人員為主。台中環境保護局也發布空污警報，提醒大肚區附近區域以及彰化縣可能有火災異味，請關閉門窗。全聯第一時間也對外說明：「有關台中大肚倉儲失火，目前消防隊已到場，初步了解此為尚未完工之新廠房，目前未正式啟用，是否有人員受困等相關細節內部持續確認中」。台中市環境保護局提醒，，環保局將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子之監測數據，請民眾不必恐慌。目前消防局已抵達現場滅火，環保局應變小組亦派員趕往現場，並持續掌握空品變化情形。