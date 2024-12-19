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外媒傳出，美國恐禁中國品牌TP-Link無線設備，台廠可望因此受惠，利多消息激勵今（19）日網通股價群起飛揚，其中，眾達、友勁、友訊亮燈漲停。根據外媒報導指出，由於可能構成國家安全風險，美國正考慮禁止中國網通製造商TP-Link的旗下家用網路路由器進入市場。法人指出，TP-Link在美國的家用及小型企業路由器擁有65%的市佔率，高居第一，且與超過三百家網路供應商合作，美國政府內部也有部分單位使用。此次美國展開調查，代表美國對於中國產品禁令將從電信設備，延伸至企業及消費性產品。外媒揭露TP-Link出售的產品長期都有安全漏洞，若後續確定TP-Link在美禁止銷售，台灣網通廠可望因此受惠，其中可能包括友訊、合勤控旗下品牌Zyxel、神準、華碩、中磊、智易、正文、啟碁、明泰、建漢、展達等。今日相關股價飆漲慶賀，眾達、友勁、友訊亮燈漲停，中磊、海華飆高6至9%，展達、啟碁、明泰、智易、神準上漲2至6%。