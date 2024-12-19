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▲《夜市王》美麗本人（左起）、阿達、金針菇、曾志偉、泰國娘娘、曾寶儀、Lulu。（圖／緯來提供）

▲曾寶儀（左一）和曾志偉（右二）的火花讓節目非常有看頭。（圖／緯來提供）

實境節目《夜市王》前5集激戰吸引超過YouTube 600萬次點擊，網路熱度居高不下！《夜市王》之旅已到一半，本週六海鮮之戰即將產生四強，該集邀請到眾所期盼曾寶儀擔任飛行嘉賓，節目中直接和父親曾志偉互嗆，讓金鐘主持Lulu難以招架直呼：「我沒辦法主持了！」泰國娘娘也忍不住喊：「寶儀姐簡直就是評審的評審。」而金針菇則被父女倆「針鋒相對」逗得一度說不出話喊話：「我很想回家！」先前網友最期待的《夜市王》飛行嘉賓名單之一就是看到曾志偉與女兒曾寶儀同台，曾志偉還不忘對泰國娘娘嗆聲：「今天這一集，不管海鮮好不好吃，都是我們家裡說了算！」逗得現場來賓大笑不已。曾寶儀說她期待很久了，還是《夜市王》最忠實的觀眾，原來她從節目第一集開始就是台下的「隱藏觀眾」，不僅後台陪著父親曾志偉全程參與，還自備筷子默默在台下品嘗各種美食。曾寶儀透露，其實得知製作團隊邀請父親之際，她就下定決心要加入：「不管怎麼樣，我都要在。」她心裡一直有個願望：「雖然有點鬼祟，但我幾乎都吃遍了，我一值很想在夜市，吃就吃個10攤，因為我不可能吃10攤，胃就這麼小，《夜市王》滿足了我多年來的夢想，太開心了。」《夜市王》堪稱是最具爭議性的美食節目，在這一集中可以說是表露無遺，曾志偉和曾寶儀鬥嘴讓金鐘主持人Lulu都招架不住，原來父女倆在節目中對美食標準不盡相同，像是「醬料」究竟是加分還是扣分呢？曾寶儀直言：「太多醬料可能會掩蓋食材本身的美味。」而曾志偉則強調夜市的多樣性：「比如說上次吃的牛排，有些給我5個佐料，玫瑰鹽啦、海鹽啦，都是讓你有不同的味道，每一口都有新鮮感，這不就是夜市的魅力嗎？」曾寶儀原本還想再解釋：「醬料多，看起來好看，但很明顯有些就是多餘的。」沒想到縱橫演藝圈50年的曾志偉技高一籌，打趣地說：「其實唯一的多餘，就是她來到這個地球。」此話一出，全場哄堂大笑，主持人Lulu忍不住笑稱：「不好意思，這個我沒辦法主持下去了。」 一旁金針菇見狀更是作勢一度說不出話，搞笑喊話：「我很想回家！」