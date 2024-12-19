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國民黨力拼要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》在本會期完成三讀，經濟民主連合召集人賴中強號召綠營群眾，18日晚上到國民黨中央外舉行「冬季青鳥在台北」活動，撻伐帶頭修法的藍委徐宇甄、徐巧芯等人。不過活動中卻有民眾自摔後誣賴「欸你碰到我、你故意打我啦」，被酸民主碰瓷。中廣前董事長趙少康酸，青鳥這樣的素質跟水準，還期待他們上戰場抗中保台嗎？趙少康說，民進黨放出青鳥到國民黨中央鬧事，國民黨用「大型就業博覽會」諷刺青鳥行動來回敬，讓人感覺到國民黨現在真的不一樣了，面對挑釁不是只會緊閉大門不理會、挨打不敢吭聲，現在的國民黨寸土不讓、直球對決，展現監督能量。趙少康說，民進黨當家執政，治國沒半步、鬧事千萬步，18日晚上青鳥當眾演出「民主碰瓷」，一個好手好腳的年輕人，好端端的自摔，躺在地上指控別人推他，眼見沒人上當理他，只好摸摸鼻子自己站起來，簡直丟人現眼。趙少康說，早年民進黨的街頭運動充滿理想，為台灣爭取民主，願意真的流血流汗，成為階下囚，如今看看立委王義川對立法院議事人員作威作福的嘴臉，民進黨的高層吃香喝辣、貪汙腐敗；青鳥年紀輕輕不學好，沒有論述、理念，只會招搖撞騙，真是悲哀。趙少康也說，立法院會18日處理《選罷法》修正案，除了罷免連署身分查核必須完善，罷免票數當然要比當選票數多才能罷免。以立委或縣市長的單一選區為例，如果全體選民100萬人、投票率70%，要35萬多1票或更多才能當選，但是如果被發動仇恨罷免，只要有25萬1票投下同意票，並多於反對罷免票，當選人就會被罷免。趙少康說，因為罷免的仇恨力量大，但是反對罷免者的投票意願通常不會太強烈，當選要36%選票，罷免只要25%的選票，當選拿到的選票比罷免票多了10萬票，怎麼合理？罷免是人民的權利！為的是如果選上的公職人員極端不適任，人民可以收回託付，而不是被民進黨濫用，因為輸不起，動輒發動報復性罷免，或者成為政治鬥爭的手段。