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美國消費性電子展（CES）即將在明（2025）年1月登場，鈺創今（19）日透露展出重點將是整合人工智慧（AI）和半導體的邊緣AI，如在醫療業提供人臉辨識及智慧保全系統，目前相關技術已應用在台大醫院竹北院區。鈺創今日舉行媒體交流會，說明明年CES展出重點，鈺創透露，屆時CES展出重點是整合AI及半導體的邊緣AI，特別是展示創新AI隱私智能體（AI privacy Agent，ApA），不僅能主動參與應用情境中，也能支援精確的身分辨識、行動分析以及即時警示功能，有助於提升生產效率，還能迅速應對突發情抗，提高生產與服務的靈活性。鈺創表示，目前智慧醫療ApA已導入台大醫院竹北分院區，而「機器人ApA」則具備場景/行為感知與即時警示功能，有助於快速應對現場狀況。也就是說，機器人ApA能在不侵犯病患隱私情況下，進行身分辨識，且可以辨識患者行為，如跌倒等情況，能夠及時發出警報，有助於提升醫療服務品質，也能藉此減輕醫護人力負擔。此外，鈺創董事長盧超群在媒體交流會受訪，被問及對明年產業景氣，他表示，美國新任總統川普上任後，地緣政治變化快速，大環境震盪，但在AI帶領下，明年半導體產業一定會成長，對明年半導體產業景氣審慎樂觀，整體半導體產值可望成長。同時對自家公司的訂單持續成長，也充滿信心。同時，盧超群提到，半導體市場呈現多層次成長趨勢，將可分成3個層次，高價位市場將專注在雲端AI及特殊應用，中間市場則是需要創新與快速調整，第3層市場則是面臨大量生產的挑戰。AI技術的廣泛應用，不僅提升半導體產業的生產力，也幫助傳統產業應對挑戰，激發年輕人潛力。雖然全球半導體產業仍面臨多重挑戰，但整體產值預計仍穩步增長。