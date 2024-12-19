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▲工典甜點近日被合作包裝廠商踢爆拖欠款項，並有不少消費者提到預訂的蛋糕無法出貨，當要求退款時，店家竟人間蒸發，外界皆質疑「惡意倒閉」。（圖／翻攝IG＠lun_dessert）

▲工典甜點的紙盒包裝廠商日前在社群網站Threads上發文，表示工典甜點積欠貨款。（圖／翻攝Threads）

台中知名甜點店「工典甜點」在IG上擁有超過17萬粉絲，近日卻被合作包裝廠商踢爆拖欠款項，也有許多消費者怒控店家惡意倒閉，稍早驚傳老闆夫妻已在桃園雙亡，詳情仍在調查中。一名疑似為工典甜點老闆友人發文爆料，老闆是一名孝子，開店初衷全是為了已逝的媽媽，一直以來也很努力經營品牌，甚至為了熬夜趕工做蛋糕而進醫院，今年11月老闆卻陸續面臨資金困境、網路負評等難關，讓夫妻倆大受打擊，3天前還在他面前埋頭痛哭。不過目前該篇文章已被刪除。一名疑似是老闆友人在Threads發文爆料，表示工典甜點老闆是一位孝子，因為媽媽過世的關係，讓他體悟到食材一定要天然的重要性，也實現了開店的夢想，成為在百貨公司人人排隊的知名店家。老闆為了讓更多人知道他堅持的理念，在中國投資了上千萬，卻不幸賠光，但他沒有因此放棄。友人指出，工典甜點老闆在30歲初頭和妻子結婚，「記得才沒多久，他問我爸媽貨款能不能晚點還，他想帶他的老婆去度蜜月。」之後兩人擁有第一間店面，「記得夫妻倆那時送給我一盒馬卡龍，那是我人生中吃過覺得還會再吃的甜點，因為每層的細節都能吃到他們花了不少時間製作。」不過在今年11月，老闆面臨的困難不只有資金問題，網路的負評也對他打擊很深，熬夜趕工更是讓身體負荷不住。老闆請來一位工讀生幫忙做蛋糕，卻出了差錯，讓顧客相當失望，後續的賠償令夫妻倆財務狀況更陷入絕境，但兩人依舊很負責的處理。之後老闆又接訂單熬夜趕工，想彌補之前的錯誤，卻再次進了醫院。但目前這篇文章已經被刪除。回顧整起事件，工典甜點紙盒包裝廠商日前發文指控，為了保障客戶能有穩定收益，廠商先把已製作好的紙盒包裝交出去，工典甜點卻利用信任拖欠款項，一直聯絡不上人，從廠商提供的截圖對話可見，工典甜點從8月起就未結清紙盒包裝款項，金額高達32萬元，雖然後續有結清部分款項，但仍不斷拖延，最後又變成不接電話、不回應。不只如此，也有許多消費者拿不回退款，質疑工典甜點惡意倒閉、老闆跑路。今日上午驚傳工典甜點老闆夫妻已在桃園身亡，詳細內情目前仍在確認中。