我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在歷經漫長大聯盟賽季後，如願奪得世界大賽冠軍，更透過婚姻找到職業與生活之間的平衡。大谷對妻子田中真美子及愛犬Dekopin的陪伴充滿感激，直言：「與家人在一起時，我能更多地思考棒球以外的事情，這讓我在球場上能更專注。」這段婚姻，幫助大谷在低潮期迅速調整，打出史詩級賽季，並且完成MVP二連霸。今年賽季中，洛杉磯道奇隊主帥Dave Roberts收到一份來自大谷夫婦的特別生日禮物——一瓶日本威士忌與一盒精緻巧克力。Roberts笑說：「我想應該是由真美子挑選的，大谷只是負責拿過來罷了。」今年夏天，大谷在談及是否會在家中思考棒球相關問題時說：「有時會思考，但也有時覺得不應該過多思考。」這段小故事顯示大谷夫妻間的良好默契，真美子的細膩心思，讓大谷在力拚事業的同時，也能感受家庭的力量。今年7月球團特別為球員與眷屬舉辦活動，大谷與妻子田中真美子以及愛犬Dekopin一同參與。在球場上，夫妻倆一起拍攝自拍照，愛犬「彈額頭」Dekopin在草皮自由奔跑，三人共享悠閒與幸福的時光。本賽季大谷以「54轟59盜」完成歷史紀錄，並實現世界大賽冠軍夢想後，大谷特別感謝了妻子的支持，他表示：「這是一個漫長的賽季，我早已習慣，但對她而言這是全新的挑戰。我對她的支持心懷無比感激。」大谷的職業生涯因婚姻而更加穩定，田中真美子作為「最佳後盾」，無論是在生活細節或精神層面，皆為大谷的成就提供了強而有力的支持，這段婚姻不僅讓大谷在球場上表現出色，也為他的職棒生活帶來更多平衡。