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▲台中市大肚區沙田路的全聯所屬「台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠」19日下午突然發生火警。（圖／翻攝畫面）

被視為國內超市龍頭的全聯，位在台中大肚區未完工的新廠房倉儲工地，今（19）日下午驚傳火警，一度造成超過20人受困，目前疑似仍有5到8人失聯待救援，震驚全台，事實上，目前在台灣有超過1200家分店的全聯集團，為即時供應貨量，近年來斥資250億在全台北、中、南設三大物流中心，2021年更宣布收購大潤發，並於2022年經公平會審核通過併購案，版圖進一步擴張。全聯集團全聯福利中心，據點數居於台灣各超市之冠，目前在台灣有超過1200家分店，也是台灣最大的本土超市品牌，回顧全聯過去歷史，董事長林敏雄自1998年接手全聯社68家店，至今已逾20年，2004年併購楊聯社，並開設第200店，成為台灣最大連鎖超市，2005年併購善美的超市、2007年承接台北農產超市、2016年併購松青超市、2021年收購大潤發。針對擴張版圖併購量販店，全聯董事長林敏雄表示，大潤發跟全聯正好角色互補，尤其全聯的後勤資源很強，無論是蔬果、生鮮甚至物流，都可以協助大潤發提升，相對效率就會增加很多，所以未來一定是越來越好。他說，全聯是本土企業，每間門市對於地方特色、顧客商圈都非常熟悉，一直以全民超市為己任。「我認為結合大潤發在量販市場的豐富實績及全聯在超市零售的長期耕耘，必定能為消費者創造更多優質的消費體驗及高性價比的產品服務」，也強調「全聯併購大潤發絕對沒有壟斷的問題」。不過，今（2024）年4月下旬，全聯因未履行併購大潤發時的結合承諾，即公平會當初要求之一是「禁止最惠客戶政策」，指全聯不得將對手通路的商品定價，作為和供貨商的議價基礎，要求供貨商提供同等或更低的進價，避免影響通路之間價格競爭幅度。由於全聯未履行結合承諾，違反公平法，遭到公平會重罰新台幣2000萬元。而近來因路購物蓬勃發展下，台中為南來北往交通樞紐中心，因而成為各物流運輸業佈局增設物流中心的重點區域，目前全聯在台中共計有4個倉儲，分別是梧棲1廠、2廠、大肚1廠，以及尚未完工的「大肚2廠」，目前興建程度超過一半，營造部分已接近尾聲，正在做低溫庫板隔間，也正是此事遇上惡火的倉儲。全聯高層指出，倉儲原本預計將在明年底啟用，但因遇火警，啟用時程估計將遭到延宕，後續在消防鑒定期間，推估會停工一段時間。