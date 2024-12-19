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民眾黨主席柯文哲涉案收押禁見，有消息傳出，柯文哲的委任律師16日向台北地方法院聲請解除柯文哲的「禁止通信令」，媒體進一步揭露，柯文哲聲請解除禁見的原因，是因為他希望辭去黨主席一職，盼以合法方式送出訊息。對此，民進黨台北市議員簡舒培認為，柯文哲不太可能會請辭，因為這樣才能形塑被執政黨迫害的在野黨主席形象，應是有其他事情要處理。簡舒培18日在節目《新聞面對面》表示，若柯文哲下周就被起訴，開接押庭就會到法院，搞不好就能被當庭釋放，為何要急著這禮拜聲請解除通信禁令？簡舒培認為，這一週民眾黨也不會有什麼大事發生，柯文哲請辭黨主席只是藉口，且判斷他現在應該不會請辭，因為民眾黨現在對柯最重要的功能，就是形塑他是「受政治迫害的人」、被執政黨迫害的在野黨主席；柯文哲可能是還有事情要處理、要跟某些人見面，例如傳遞訊息給橘子，才聲請解除通信禁令。