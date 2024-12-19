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▲短今透露因為近期在搬家，不小心把所有衣服都打包成箱，只好以很詭異的穿搭示人。（圖／短今IG）

▲短今腳上的粉色拖鞋都是臨時找出來的。（圖／短今IG）

▲短今上籃球場應援，舞蹈動作十分勾魂，掀起球迷暴動。（圖／短今IG）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）擁有甜美長相及傲人身材，加上傻大姐的反差性格圈粉無數，她經常在社群平台上與粉絲分享日常生活。今（19）日短今在IG限時動態分享，自己上半身穿了厚外套，下半身則是搭配全是孔洞的透視裙，搭車時被司機問：「這麼冷為什麼穿這樣？」她曝光真實原因是因「最近在搬家衣服都打包成箱了」，並坦言自己的打扮確實很詭異。從短今的限時動態中可見，她上半身穿了米黃色厚外套，下半身則是搭配了印有白色花朵、全是孔洞的縷空長裙，上、下半身的穿搭彷彿在不同季節，這也讓UBER司機忍不住問道：「這麼冷為什麼這樣穿？」對此，短今則表示，因為最近在搬家，不小心把所有衣服都打包成箱，只能以很詭異的穿搭風格出門。除此之外，她連腳上的粉色拖鞋都是臨時找出來的，「鞋子也都整理好了，臨時翻出來的拖鞋」，畫面曝光後，笑翻一票粉絲。而短今近日在IG上傳1段替職籃新北中信特攻應援的短片，只見她穿著白襯衫、內搭短版制服和短裙亮相，原本背對鏡頭的她，聽到音樂一下，便轉身將襯衫大力扯開、丟掉臉上黑框眼鏡，跟著節拍賣力熱舞。這段性感又霸氣的影片曝光後，瞬間吸引21萬人狂讚，粉絲紛紛大讚：「太辣了」、「我以為妳要搞笑了，原來是要辣死我！」