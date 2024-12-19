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▲《不能說的秘密》是曾愷玹的成名代表作。（圖／豆瓣電影）

▲曾愷玹和女兒Janice難得同框。（圖／曾愷玹IG）

▲曾愷玹整個人被老公裁掉，她發文抱怨。（圖／曾愷玹IG）

40歲曾愷玹2007年擔任周杰倫〈我不配〉MV女主角，並演出天王自導自演的國片《不能說的秘密》，被歸類為「J女郎」，高顏值、清新氣質及出色表現入圍金馬獎最佳女配角，2013年嫁給大16歲藝術圈男友陳冠宇，產下1女後逐步淡出幕前，今年主演驚悚短片《都市懼集-夜跑》。曾愷玹近日罕見公開女兒的正面照片，母女倆神韻如同個模子刻出來，讓外界相當欣喜。曾愷玹一家三口近日赴日本旅遊，昨（18）日她在IG限時動態上傳人在九州阿蘇火山的多則動態，其中一則為曾愷玹母女的合照，只見曾愷玹一頭長直髮垂落，半素顏的她綻放燦爛笑容，膚況緊緻水嫩如女大學生，曾愷玹勾著10歲獨生女Janice的脖子自拍，感情相當好，但為保護小孩，用貼圖遮住愛女眼睛。有趣的是曾愷玹和老公的互動，她分享對方愛的視角影片，並以「室友」稱呼另一半，寫下：「大家來欣賞一下『室友』是怎麼把我切掉的喔！」可見掌鏡人只顧著拍攝火山地貌，太座曾愷玹在鏡頭之外拚命揮手、原地蹦跳，但僅露出半張臉，十分逗趣。曾愷玹曾經和老公去美國公路旅行時，發文分享夫妻倆一路攜手走來的心境，「沒有範本教我們怎麼經營婚姻，我想我也從來不完美，和大家一樣必須面對生活裡的柴米油鹽和現實，我翻白眼的頻率很高，也和大家一樣時常想拿刀殺，但我會記得尊重、記得感謝、不試圖改變對方，找到彼此的步伐，找到最和諧的平衡。」文末，曾愷玹向老公告白：「一個人很好，兩個人也有不同的樂趣。十年了，謝謝你、謝謝我、謝謝我們。白眼呢～我還是會繼續翻下去的。」