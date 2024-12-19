根據最新消息，明星外野手詹子賢幾經考量，決定婉拒台鋼，以5年約、平均月薪80萬元續留母隊中信兄弟，此消息一出，加上前段時間朱育賢改披龍袍，等同原本在詹子賢競逐中領跑的台鋼雄鷹，最後落得一場空，如今台鋼想補強火力，勢必得趁著中信兄弟外野壅塞，準備更多銀彈搶下陳子豪。
台鋼前「詹」計畫夢碎 下一步「史上最大約」搶陳子豪？
休賽季間，台鋼積極爭取中信兄弟「雙子」加盟，尤其詹子賢為臺南出生、滿足球隊在地化經營需求，又能彌補打線左傾窘境，而對其情有獨鍾，提供的5年、平均月薪80萬以上複數年合約，也傳出在合約上取得領跑地位，結果稍早詹子賢決定續披黃袍，台鋼前「詹」計畫確定夢碎。
至於同樣投身自由市場的陳子豪，據多方報導指出離隊機率偏高，除母隊中信兄弟端出6年約展現誠意，其餘多支球隊都在首輪談判就端出「張育成等級」合約搶人，顯見其搶手程度。
6年起跳、月薪破百萬只是基礎 台鋼想「搶」豪只能再努力
據《NOWnews》專欄作家王翊亘昨(18)日消息，也就是前「詹」計畫宣告失敗前，第三階段決選時台鋼、味全都為陳子豪開出超過6年長約，如今台鋼搶詹主線失敗收場，如欲補強外野貧弱火力，勢必得從原本至少6年、月薪破100萬基礎上再加碼，才有機會延攬到陳子豪。
儘管陳子豪爭奪戰還未落幕，但隨詹子賢情歸老東家，關於陳子豪新合約將打破中職最大約紀錄的傳言，也更有望成真，就看台鋼的銀彈攻勢能發揮到什麼程度了。
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休賽季間，台鋼積極爭取中信兄弟「雙子」加盟，尤其詹子賢為臺南出生、滿足球隊在地化經營需求，又能彌補打線左傾窘境，而對其情有獨鍾，提供的5年、平均月薪80萬以上複數年合約，也傳出在合約上取得領跑地位，結果稍早詹子賢決定續披黃袍，台鋼前「詹」計畫確定夢碎。
至於同樣投身自由市場的陳子豪，據多方報導指出離隊機率偏高，除母隊中信兄弟端出6年約展現誠意，其餘多支球隊都在首輪談判就端出「張育成等級」合約搶人，顯見其搶手程度。
6年起跳、月薪破百萬只是基礎 台鋼想「搶」豪只能再努力
據《NOWnews》專欄作家王翊亘昨(18)日消息，也就是前「詹」計畫宣告失敗前，第三階段決選時台鋼、味全都為陳子豪開出超過6年長約，如今台鋼搶詹主線失敗收場，如欲補強外野貧弱火力，勢必得從原本至少6年、月薪破100萬基礎上再加碼，才有機會延攬到陳子豪。
儘管陳子豪爭奪戰還未落幕，但隨詹子賢情歸老東家，關於陳子豪新合約將打破中職最大約紀錄的傳言，也更有望成真，就看台鋼的銀彈攻勢能發揮到什麼程度了。