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▲台中市大肚區沙田路的全聯所屬「台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠」19日下午突然發生火警，工廠內疑有20人受困，其中1名員工疑跳樓逃生命危，送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

▲台中全聯倉儲大火，火勢相當驚人，現場可見大量黑色濃煙竄天。（圖／翻攝畫面）

全聯位於台中市大肚區沙田路的倉儲今（19）日下午傳出火警，現場黑色濃煙竄天，原先有20人受困，現已救出7人、1人命危。消防局出動空拍機，掌握現場救援狀況，可見多名受困者在屋頂上等待救援，目前搜救人員正在陸續將人救下。全聯超市生鮮處理廠「台灣善美的公司」今日下午失火，消防局於1時24分獲報，先派遣4個分隊、8輛消防車、22名人力前往滅火，抵達現場見大量黑色濃煙竄天，已全面燃燒，因此陸續再派遣多個分隊前往支援。目前消防人員仍在灌救中，現場已有1人跳樓逃生、6人救出，仍有13人待援，其中45歲男性命危，送往沙鹿光田醫院急救，建築物陽台、頂樓則仍有受困者等待救援。消防局也出動空拍機，掌握現場救援狀況，空拍救援畫面隨之曝光，可見有10多名受困者在屋頂上待援，搜救人員正在陸續將人救下，台中市長盧秀燕、消防局長孫福佑也已前往現場了解情形。全聯針對這起火災事件，第一時間對外說明：「有關台中大肚倉儲失火，目前消防隊已到場，初步了解此為尚未完工之新廠房，目前未正式啟用，是否有人員受困等相關細節內部持續確認中。」