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▲愷樂嫁給圈外醫生男友並生下1子，過著幸福人妻的生活。（圖／愷樂IG）

▲愷樂曬出一支串有不同水果的糖葫蘆，洋溢著滿滿幸福感。（圖／愷樂IG）

▲愷樂曬出寶寶的手，模樣十分可愛。（圖／愷樂Threads）

愷樂（蝴蝶姐姐）過去捲入羅志祥和周揚青的感情風波，向外界道歉後，沉寂了4年之久，幾乎整個人蒸發，這期間她嫁給圈外醫生男友並生下1子，過著幸福人妻的生活，先前才終於開始會慢慢發文曝光自己的私下日常。今（19）日她在社群平台上透露，婆婆只要經過糖葫蘆的攤販都會特別買給她吃，讓她特別感恩，甜喊：「心裡也甜甜。」愷樂在社群平台threads上發文，曬出一支串有不同水果的糖葫蘆，並在文中寫道：「糖糖～葫蘆葫蘆～婆婆經過都會買給我吃，好感恩，心裡也甜甜。」字裡行間洋溢著滿滿幸福感，感受到她和婆婆之間的好感情，被老公一家給予滿滿寵愛，不少網友也紛紛直呼，「妳比糖葫蘆還甜！」、「甜在心葫蘆」、「要來點⋯戀愛泡泡糖」、「冬天要吃好、穿保暖」。事實上，愷樂離開演藝圈後，在閨密朱安禹（小蜜桃姐姐）的牽線下，認識在上海執業的醫生，男方在愷樂最低潮的時期不離不棄陪伴，讓她感動不已，才決定點頭嫁，到美國低調登記結婚，她會徹底離開螢光幕前則是應婆家要求不可復出，如今看來愷樂的婆媳關係也十分緊密。愷樂淡出演藝圈多年，先前才曬出胎兒超音波的照片，宣布懷上兒子，又接著上傳抱著寶寶的母子天倫畫面，雖然懷中的嬰兒被貼圖擋住，無法看出長相，但還是能看到愷樂的氣色仍然非常好，就像是有化妝一樣，愷樂逐漸開始慢慢活躍在網路上，讓粉絲十分感動，10月她也上傳寶寶的影片，只見寶寶被玩具擋住，一隻稚嫩的小手撥弄著玩具星星，畫面十分溫馨可愛。