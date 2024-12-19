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▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭分享兩名個案，因天冷出現乾眼症症狀加劇，經檢查為疱疹角膜炎。（圖／達特楊眼科聯盟提供）

最近寒流一波一波來襲，許多冬天容易誘發的疾病發生比例也增加，而乾眼症這個眼科常見的疾病，也很容易在這個季節加劇。不過，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭提醒，天冷時，當出現眼睛疲勞、異物感出現甚至眼球痠痛時，不要千萬以為只是乾眼症。當不斷點人工淚液後，症狀越來越嚴重時，應該立刻就醫，要小心是否是一種會造成失明的「疱疹角膜炎」。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，前陣子寒流襲台時，75歲林男感覺右眼有異物感與流淚，但眼眶附近沒有水泡，病患一直點人工淚液，不見起色，而且視力越見退化，就醫檢查後發現其右眼最佳視力只有0.3，且角膜已有水腫與病變。於是以螢光染色法診斷，結果在裂隙燈下呈現明顯的樹枝狀角膜炎，確定為泡疹病毒，於是立刻安排治療，所幸兩週後，症狀已痊癒，同時沒有留下角膜疤痕，右眼最佳視力已經可以回到0.9。另一名65歲陳女，兩星期前因為冬天氣寒冷，她為了驅寒，於是每晚十一點就寢前都會喝兩杯溫咖啡暖身。一週後，左眼開始出現畏光、視力模糊同時眼眶旁有脹痛現象，她一直以為是乾眼症，光是持續點人工淚液，不料鼻尖又開始出現一片水泡與紅疹，由於又出現持續頭痛，遂立刻就診。經檢查發現，左眼角膜水腫，最佳視力更只有0.1，且角膜嚴重受損，安排螢光染色法檢查，確定為帶狀疱疹病毒造成。經治療大約在兩星期後，角膜與鼻尖的水泡病變都陸續消失，最佳視力也回到0.8。洪啟庭表示，帶狀皰疹病毒的復發途徑，都沿著神經擴散，然後在神經皮節分佈部位冒出成群水泡，一般只侵犯單側，單一皮節，外表水泡與紅疹、類似「蛇」的外形，其好發位置，以胸部、腰部與臉部居多。出現重大外傷後、工作壓力大、免疫力變弱、寒冷冬季或嚴重失眠等情況下，都極有可能誘使病毒復發。洪啟庭執行長表示，個案一的75歲林男，誘發角膜炎的原因，乃是晚上不斷起床小便多次，中斷多次睡眠，減少睡眠品質所致。至於個案二65歲的陳女士，為了驅寒睡前喝咖啡，結果導致失眠又焦慮，才使免疫力下降，眼睛與鼻尖出現帶狀皰疹。洪啟庭指出，隨著最近寒冬節氣的到來，乾眼症的確容易更加惡化，其症狀無非眼睛乾澀、眉間疲勞、刮到冷風會明顯流淚與異物感等，通常多點人工淚液，即可改善。但當眼睛不舒服時，加量使用人工淚液後，症狀仍越來越嚴重，畏光加劇、刺激流淚、視加速，眼眶附近出現疼痛感的水泡等情形也紛紛出現，特別是肉眼發現鼻尖出現紅疹與水皰，應該立即就醫。