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▲foodpanda 個人化年度回顧再次回歸，即日起只要打開 APP 主頁面，即可查看專屬的年度回顧。（圖／官方提供）

▲根據 foodpanda 數據顯示，台灣人最愛的是湯頭濃郁、麵條有嚼勁的「韓國辛拉麵」。（圖／官方提供）

隨著 2024 年即將結束，foodpanda 再次推出「年度外送排行榜」與「個人化回顧」。透過排行榜揭曉最受歡迎的美食外送、一週外送熱搜榜以及即時快遞使用行為。個人化回顧今年內容更為升級，讓用戶了解過去一年下單了幾次美食、生鮮雜貨、省下多少腳程、最愛的餐廳等數據。還揭示全台最熱門的美食趨勢，包括飲品冠軍為冰美式與泡麵首選辛拉麵。。foodpanda 今年再度推出個人化年度回顧，讓消費者能夠輕鬆回顧過去一年的消費足跡。包含下單次數、最愛的餐廳等，更有趣的是，還能看到全台有多少人和你一樣「獨厚」某家店。即日起，只要打開 foodpanda APP 主頁面，即可查看你的專屬年度回顧。根據 foodpanda 年度排行榜數據，飲品方面，冰美式穩居熱搜冠軍。即便寒冷的天氣，冰美式憑藉其清爽與提神特性，成為不少消費者每日的必備品。泡麵作為國民美食也在排行榜中展現了其不可撼動的地位，而讓人意外的是，最受歡迎的泡麵並非台灣傳統的肉燥麵，而是湯頭濃郁、口感紮實的韓國辛拉麵，以絕對優勢成為泡麵榜首，證明其濃郁風味深受台灣消費者的喜愛。根據 foodpanda 2024 年外送數據分析，星期一到星期日的外送習慣截然不同，展現消費者一週生活的步調與飲食偏好，外送更提供了不同時段的情感價值，為忙碌生活添上美味與溫暖。週一至週二：新的一週開始，飲料和冰美式成為最熱門選擇，無論是手搖飲或清爽提神的咖啡，都是熱門品項。週三至週四：週三「小週末」速食需求激增，漢堡炸雞成為首選；週四則透過火鍋聚餐營造暖心氛圍，提前享受週末的輕鬆感。週五至週日：週五以雞排慶祝週末來臨；週六夜晚少不了鹽酥雞，成為宵夜聊天的最佳搭檔；週日則以家常炒飯收尾，準備迎接新一週。除了美食外送，pandago 即時快遞服務的數據也透露了消費者日常生活的不同面向。許多用戶利用此服務快速解決臨時需求，例如寄送鑰匙或生鮮食材。節慶時期，花束與禮盒成為熱門包裹，展現其在特殊場合中的高需求。甚至有用戶請外送夥伴代抽餐廳號碼牌，進一步反映 pandago 的靈活性與便利性。隨著年末將至，foodpanda 重磅推出「2024 年度消費大賞」，集結超過 20 個超市、便利商店與寵物用品品牌，於 12 月 23 日至 1 月 5 日帶來 5 至 9 折的超值優惠。