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中央銀行今（19）日召開今（2024）年第4季理監事會議，並在會後宣布，維持政策利率不變，重貼現率維持在2%的16年高點，也未再祭出第8波選擇性信用管制措施。央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年以來國內通膨率大致維持緩步回降走勢，且明年可望續降至2%以下；全球經濟雖潛藏下行風險，惟在內需支撐下，預期明年國內經濟成長力道仍屬溫和。央行理事會認為，這次維持政策利率不變，有助維繫整體經濟金融穩健發展，因此，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。不過，未來央行仍將持續關注國內通膨發展情勢，並密切關注美國經貿政策變化、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等對國內經濟金融情勢影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。另外，央行8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來1年（今年第4季至明年第4季）不動產貸款總量，於9月第七度調整選擇性信用管制措施，實施以來，資料顯示，房市交易縮減，民眾對房價上漲的預期心理趨緩，且本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。近月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，惟不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）仍居高，至11月底為37.4%。央行將持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案之情形，並督促其積極落實。央行強調，未來仍將持續檢視選擇性信用管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。