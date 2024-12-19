中信兄弟外野手詹子賢在2024球季結束後行使自由球員權利（FA），經過激烈的爭奪戰後，今（19）日大致底定，傳他最終選擇續留母隊中信兄弟，婉拒台鋼雄鷹高薪邀約。詹子賢今年出賽場次減少，兄弟外野人才多、他的舞台受到壓縮，外傳季後他有機會轉換環境出發，但最終仍決定續留「黃衫軍」，勇敢面對未來艱難的競爭。
詹子賢本季獲得機會減少 單季僅1轟陷入低潮
詹子賢從2017年奪得年度新人王後就持續展現穩定的戰力，期間榮獲多項榮譽，包括兩次外野金手套、台灣大賽MVP等殊榮。不過今年由於陣中有其他出色的球員競爭外野位置，他本季的上場時間受到壓縮。
今年球季詹子賢只獲得287個打席，打擊率2成55，上壘率3成38，長打率3成31，皆低於生涯平均，全壘打只有1支生涯最差，28分打點也僅優於新人年，在職業生涯的第9年陷入空前大低潮。
其實詹子賢是特別需要上場空間來調整漫長賽季的球員，在他獲得足夠機會的球技，他往往能夠維持不錯且穩定的打擊表現，但在場次比較少的在2018、2022和2024等球季，也是他相對低迷的幾年。
季後南部球隊台鋼雄鷹開出平均月薪80萬以上的5年長約給詹子賢，後者出生於臺南，符合球隊「網羅南部選手」的策略。同時，作為聯盟新軍的台鋼也需要提升長打火力，詹子賢若能加入，應該能獲得重用。
詹子賢選擇續留 要很努力才能爭取舞台
而以目前兄弟的陣容來看，外野可說是人才濟濟，今年總冠軍賽分別是宋晟睿、岳政華、曾頌恩三人把守，老將張志豪這季成績退化，但也是可用戰力。連今年打擊率2成76、全壘打17支、OPS+高達150的陳子豪，季中都一度被下放二軍，甚至在上《野球名人房》節目時，坦言「可能搶不贏」，下半季多被移到DH位置上。可以想見，未來該隊外野的競爭應該只會更加激烈。
對於兄弟來說，留在球隊的人才當然是多多益善，畢竟球季中什麼事都可能發生，多些人可調度總是好的。可是對於詹子賢來說，留隊意味著慘烈的競爭要到來，未來要爭取出賽時間和位置，恐怕只會更困難，因此他做此決定不免讓人有些意外。
而在詹子賢確定下家之後，陳子豪的決定也讓人感到更好奇，畢竟DH位置還有陳俊秀、許基宏等人要分，詹子賢回歸，這麼多人搶三個位置，是否會影響陳子豪想法，不得而知。就看之後中信兄弟能用什麼方法，將這位強力左打留下了。
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詹子賢從2017年奪得年度新人王後就持續展現穩定的戰力，期間榮獲多項榮譽，包括兩次外野金手套、台灣大賽MVP等殊榮。不過今年由於陣中有其他出色的球員競爭外野位置，他本季的上場時間受到壓縮。
今年球季詹子賢只獲得287個打席，打擊率2成55，上壘率3成38，長打率3成31，皆低於生涯平均，全壘打只有1支生涯最差，28分打點也僅優於新人年，在職業生涯的第9年陷入空前大低潮。
其實詹子賢是特別需要上場空間來調整漫長賽季的球員，在他獲得足夠機會的球技，他往往能夠維持不錯且穩定的打擊表現，但在場次比較少的在2018、2022和2024等球季，也是他相對低迷的幾年。
季後南部球隊台鋼雄鷹開出平均月薪80萬以上的5年長約給詹子賢，後者出生於臺南，符合球隊「網羅南部選手」的策略。同時，作為聯盟新軍的台鋼也需要提升長打火力，詹子賢若能加入，應該能獲得重用。
詹子賢選擇續留 要很努力才能爭取舞台
而以目前兄弟的陣容來看，外野可說是人才濟濟，今年總冠軍賽分別是宋晟睿、岳政華、曾頌恩三人把守，老將張志豪這季成績退化，但也是可用戰力。連今年打擊率2成76、全壘打17支、OPS+高達150的陳子豪，季中都一度被下放二軍，甚至在上《野球名人房》節目時，坦言「可能搶不贏」，下半季多被移到DH位置上。可以想見，未來該隊外野的競爭應該只會更加激烈。
對於兄弟來說，留在球隊的人才當然是多多益善，畢竟球季中什麼事都可能發生，多些人可調度總是好的。可是對於詹子賢來說，留隊意味著慘烈的競爭要到來，未來要爭取出賽時間和位置，恐怕只會更困難，因此他做此決定不免讓人有些意外。
而在詹子賢確定下家之後，陳子豪的決定也讓人感到更好奇，畢竟DH位置還有陳俊秀、許基宏等人要分，詹子賢回歸，這麼多人搶三個位置，是否會影響陳子豪想法，不得而知。就看之後中信兄弟能用什麼方法，將這位強力左打留下了。