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▲詹子賢是特別需要上場空間來調整漫長賽季的球員，在他獲得足夠機會的球技，他往往能夠維持不錯且穩定的打擊表現，但在場次比較少的在2018、2022和2024等球季，也是他相對低迷的幾年。（圖／中信兄弟提供）

▲詹子賢若留隊，會影響中信兄弟續留陳子豪嗎？（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟外野手詹子賢在2024球季結束後行使自由球員權利（FA），經過激烈的爭奪戰後，今（19）日大致底定，傳他最終選擇續留母隊中信兄弟，婉拒台鋼雄鷹高薪邀約。詹子賢今年出賽場次減少，兄弟外野人才多、他的舞台受到壓縮，外傳季後他有機會轉換環境出發，但最終仍決定續留「黃衫軍」，勇敢面對未來艱難的競爭。詹子賢從2017年奪得年度新人王後就持續展現穩定的戰力，期間榮獲多項榮譽，包括兩次外野金手套、台灣大賽MVP等殊榮。不過今年球季詹子賢，打擊率2成55，上壘率3成38，長打率3成31，皆低於生涯平均，，在職業生涯的第9年陷入空前大低潮。其實，在他獲得足夠機會的球技，他往往能夠維持不錯且穩定的打擊表現，但在場次比較少的在2018、2022和2024等球季，也是他相對低迷的幾年。季後南部球隊台鋼雄鷹開出平均月薪80萬以上的5年長約給詹子賢，後者出生於臺南，符合球隊「網羅南部選手」的策略。同時，而以目前兄弟的陣容來看，外野可說是人才濟濟，今年總冠軍賽分別是，老。連今年打擊率2成76、全壘打17支、，甚至在上《野球名人房》節目時，坦言「可能搶不贏」，下半季多被移到DH位置上。可以想見，對於兄弟來說，留在球隊的人才當然是多多益善，畢竟球季中什麼事都可能發生，多些人可調度總是好的。可是對於，未來要爭取出賽時間和位置，恐怕只會更困難，因此他做此決定不免讓人有些意外。而在，畢竟DH位置還有陳俊秀、許基宏等人要分，詹子賢回歸，這麼多人搶三個位置，是否會影響陳子豪想法，不得而知。就看之後中信兄弟能用什麼方法，將這位強力左打留下了。