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今（19）日下午1時24分，全聯超市位於台中市大肚區的倉儲突發大火，濃濃黑煙直竄，數公里外都能看見，警消獲報急忙到場灌救。據悉，目前3樓陽台5人已經救出，頂樓14人已救出12人，另有5到8位民眾電話沒有接通，目前派兩組消防進入搜救。全聯超市位於台中市大肚區的倉儲19日下午突發大火，警消獲報後派遣第四大隊、轄區大肚分隊等共計17個單位，出動各式消防車輛34輛、救護車8輛（含醫院5輛）消防人員91名，現場由副局長楊元吉擔任指揮官。 現場為地上4層樓、地下1層新建工地，2樓起火燃燒，火勢仍在搶救中。據悉，現場3樓有5名及頂樓14名民眾，雲梯車陸續從東側3樓陽台救出3人，目前還有16人還在等待救援，消防雲梯車正設法把人搶救下來。消防局長孫福佑稍早受訪表示，3樓陽台5人已經救出，有14人在頂樓，已經救出12人，有5到8位民眾電話沒有接通，目前派兩組消防進入搜救，而倉儲是新建工地，起火點是在地下室，原因不明。