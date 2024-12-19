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台中市大肚區全聯倉儲今（19）日下午1時許發生火警，消防局表示，工廠內疑有20人受困，其中1名員工疑跳樓逃生命危，送醫搶救中。位於大肚區沙田路的全聯所屬「台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠」，現場為5層RC建物，消防人員到場時已濃煙密布。消防局表示，1員工自3樓跳下無生命徵象送醫，3樓3員工受困、頂樓14員工受困，持續搶救中。台中市長盧秀燕及消防局長孫福佑也趕往現場了解。知名連鎖超市全聯位於台中大肚區的倉儲發生嚴重火警，現場不斷竄出大量恐怖黑煙，數公里外都清晰可見。警消獲報趕抵現場搶救，初步了解，稍早已有一名外籍移工跳樓逃生命危，火場內還有19人受困，其中5人受困3樓陽台、14人則在頂樓待援；另警消也出動雲梯車分別從陽台、頂樓救出3人，目前已有6人獲救，尚有13人待援。