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中央銀行今（19）日召開今（2024）年第4季理監事會議，雖然沒有祭出新的打炒房措施，但央行9月祭出的第7波打炒房措施，被視為史上最嚴厲，甚至以「金龍海嘯」來形容。央行總裁楊金龍在會後記者會，也被問到有何感受？他以「五味雜陳」來形容自己的心境，有Positive（正向）、也有Negative（負向），但打炒房能讓預期心理扭轉下來，讓他感到安慰，只是也對造成影響的房仲、建築業感到sorry（抱歉）。楊金龍解釋，為何心境會「五味雜陳」，因為如果覺得打炒房達到的目的，好像很好，但也會考慮到房仲業會受到影響，建築業也會受到影響， 他們從業人員也滿多的，「總覺得sorry（抱歉）」。不過，楊金龍說，對他來說唯一比較正向，就是打炒房能夠把預期心理扭轉下來，「這是我的安慰」，如果用「金龍海嘯」這字眼來形容，「我有Positive、我也有Negative的心境，也不是全然我覺得我就好像是英雄一樣，也不是這樣，畢竟要大家生活共好」。他也坦言，央行政策就是會有這樣的矛盾，沒辦法，有的是Positive、有的是Negative，當然，整體政策希望是Postive，這是央行的目的。