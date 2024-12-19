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全聯超市位在台中大肚的倉儲下午發生大火，台中市長盧秀燕剛剛趕到現場，她表示最初有20幾人受困，目前火場內還有5到8人聯絡不上，消防隊已派出兩組人力進入3樓搜救，衛生局也責成附近大型醫院啟動大量傷患搶救工作。她同時澄清沒有消防人員受困，由於下班時間將屆，呼籲海線民眾繞道大肚沙田路二段一帶，不要影響救災。台中市消防局長孫福佑補充說明，起火點應該在地下室，由於現場有許多保麗龍易燃物，因此迅速延燒。警消先前在3樓陽台救出5人，頂樓受困的14人也可望全數救出。根據三樓的工頭表示，目前還有5到8人聯絡不上。消防局表示，下午13時24分受理大肚區沙田路二段台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠新建工地火警案件，派遣第四大隊、轄區大肚分隊等共計17個單位，出動各式消防車輛34輛、救護車8輛、消防人員91名。現場為地上4層樓、地下1層新建工地，2樓起火燃燒，火勢仍在搶救中。