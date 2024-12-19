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國民黨本週以極端方式3分鐘強渡《選罷法》，更揚言明日院會三讀通過三爭議法案，對此公民團體昨起號召青鳥走上街頭，並於國民黨中央集結表達不滿，過程中卻遭國民黨立委徐巧芯助理嘲諷「越大聲越顯得像個瘋子」。對此過去曾參選議員的前空姐黃敬雅表示，台灣是每個人的本命，無論是追星、追夢或追求公義，都值得尊重，而那些以訕笑為樂的人，終將明白，這樣的嘲笑不僅傷人，同時更加彰顯出，他們的冷漠、卑劣與無能為力，最後也感謝願意守護家園的追星族們，「謝謝你，我們街頭再相見」。對於國民黨訕笑抗議青鳥「越大聲越顯得像個瘋子」，黃敬雅說，如此不尊重與人性泯滅的言行，讓自己不禁一直深思，在一個民主社會裡，為什麼有人會對於他人捍衛信念的勇氣，抱以這般刻薄與卑劣？黃敬雅表示，追星族是一群用愛與信仰締造社群的人，他們會在偶像的每場活動中全力地支持，也會因為對音樂、表演或一個笑容而熱淚盈眶。他們懂得什麼是堅持，什麼是團結，什麼是全心投入去實現夢想，總能在平凡的生活中找到無於倫比的熱情，並且勇於去表達自己的情感。也因為如此，他們從不害怕批評，因為他們知道，守護自己的熱愛，是值得驕傲的事。黃敬雅說，昨天站出來的追星族，不僅是為偶像，更是為了民主、為了台灣。這些人，正以他們的方式告訴社會，「追星的愛與熱忱，可以是一種力量；捍衛家園的信念，更是真正的本命。」國民黨對這樣的群體嗤之以鼻，甚至訕笑他們「瘋子」，這不僅是對追星族的侮辱，更是對整個台灣民主價值的踐踏。黃敬雅說，國民黨看不起這群人，但卻忘了，真正可悲的，正是他們這些嘲笑者自身的人格低劣、價值空洞。強調大家的本命都是台灣，追星的熱情，是出於愛；集結的行動，是源於信念。這群被說是瘋子的人，懂得以熱愛照亮人生，也懂得用信仰守護土地，反觀昨晚的這群國民黨無名小卒，他們用訕笑表達無知，用惡言掩飾他們從兩岸到內政都是一片蒼白的論述，在專注在嘲笑別人的信念，卻不知自己的卑劣言行，才是真正的「一群瘋子」。黃敬雅表示，社會需要的，是溫暖而堅毅的力量，用行動與信念去守護價值，而這正是昨晚追星族朋友所做的事，不也應該是每一個台灣公民都應該做到的事嗎？重申台灣是每個人的本命，無論是追星、追夢或追求公義，都值得尊重；而那些以訕笑為樂的人，終將明白，這樣的嘲笑不僅傷害不了我們，反而更加彰顯出，他們的冷漠、卑劣，與無能為力。最後黃敬雅也喊話追星族，一起守護家園，支持每一顆願意燃燒熱情的心，這才是大家共同的責任，「追星族朋友們，謝謝你們，我們街頭再相見」。