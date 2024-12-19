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台積電到美國投資「美積電」，外界擔心可能會被要求將先進製程移轉到美國的情況。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，台積電基於公司發展、需求，有自己的考慮，我們不用擔心。況且台灣國發基金持股僅6.38%，政府很難用公權力「命令」台積電不准去哪裡。同時，他也提到，台積電本土設備自給率只有5到10%，台積電一個人的武林照拂廣大供應鏈，台灣仍有很大發展空間。謝金河以「弄清台積電、美積電的疑慮」為題撰文表示，西陵電子董事長吳思鍾造訪他時，提到對台積電到美國投資的疑慮，也對台灣協助印度發展半導體產業感到不以為然，更因此寫信給前總統蔡英文、總統賴清德，希望能協助阻止這件事發生。但謝金河認為，台積電基於公司長遠發展、需求，自行考慮到海外投資，「我們不用擔心」。況且台積電外資持股比率73.62%，台灣的國發基金僅6.38%，政府是很難用公權力命令台積電不准到哪裡投資的。謝金河分享自己近日剛完成的台積電設備考察行程，他詢問天虹科技執行長易錦良，關於台積電一年430億美元的資本支出，台廠可以分享多少？易錦良則回應表示，僅不到10%，剩下的90%由ASML、應用材料、科磊、Lam Research、東京威力科創等5大設備供應商拿走。也就是說，台積電的設備供應鏈，生產線上的機台，有9成設備都是由這些供應商提供。而5大供應商中有4家是美商，僅1家日商。謝金河點出，「若美國政府說設備不能賣給台積電，那台積電還轉得動嗎？」。謝金河表示，拜登政府祭出晶片法案，又或是Chris Miller寫的書「晶片戰爭」，都在闡述這個真相及現實，即「台積電當然要站在美國這一邊」。美國政府為什麼限制5大設備供應商不得把先進設備賣給中國，道理也是在這裡。此外，從地緣戰略角度來看，台積電是實現川普MAGA的重要夥伴，美國沒有台積電，美國不會那麼偉大。台積電市值超過1兆美元，也是跨出台灣、邁向國際的重要一步。謝金河有感而發地說，這次看了台積電設備供應商，本土設備自給率只有5到10%，也意味著台灣本土的設備供應商還有很大的發展空間。台積電一個人的武林，其實照拂的是廣大供應鏈，台灣仍有很大的發展空間。