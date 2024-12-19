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全聯福利中心台中大肚倉儲今（19）日大火，外傳還有5到8人失聯待救援。全聯回應表示，此處為未完工的新廠房，是零貨物的狀態，除了最新救援狀況外，外界也關切此次大火推估損失多少、是否會影響當地門市供貨等問題。全聯位在台中市大肚區的倉儲於今日下午發生火警，現場大量黑煙直竄天際，廠內疑有20人受困，消防人員仍在灌救中。根據台中市政府消防局指出，除1人OHCA（到院前心肺功能停止）送醫，截至目前，已救出19人，還有5到8人失聯待救援。此處為尚未完工、未正式啟用的新廠房，仍處於施工中的「工地狀態」，人員受困等相關細節，內部持續確認中。全聯在台中共計有4個倉儲，分別是梧棲1廠、2廠、大肚1廠，以及尚未完工卻遇大火的這座「大肚2廠」。全聯高層表示，此倉儲自2年前開始施工，至今興建程度超過一半，營造部分已接近尾聲，正在做低溫庫板隔間。倉儲原本預計將在明年底啟用，但因遇火警，啟用時程估計將遭到延宕，後續在消防鑒定期間，推估會停工一段時間。高層指出，相關損失仍待評估，不過能確定的是，此倉儲仍在興建中，為「空殼狀態」，裡頭沒有任何貨物，加上當初興建的目的為未來展店所用，故這次大火不影響台中門店既有供貨狀況。