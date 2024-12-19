我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多消費者質疑工典甜點惡意倒閉、老闆跑路，紛紛在社群平台發文炮轟。（圖／翻攝IG@lun_dessert）

▲有網友創立LINE社群「工典受害者自救會」，目前成員已超過550名成員。（圖／翻攝自LINE）

台中知名甜點店「工典甜點」近日遭合作包裝廠商踢爆拖欠款項，同時被眾多消費者怒控店家蛋糕做不出來、要不到退款等情形。有網友組織「工典受害者自救會」，目前成員已超過550人，可見苦主人數眾多，受害者紛紛出面控訴「10盒禮盒就這樣沒了」、「我訂了7500元，好想哭」。不過今（19）日上午驚傳工典甜點老闆夫妻已身亡。工典甜點紙盒包裝廠商日前發文指控，他將先行製作好的紙盒包裝交出去，卻遭工典甜點利用信任拖欠款項，自8月起就未結清紙盒包裝款項，金額高達32萬元，雖然後續有結清部分款項，但仍不斷拖延，最後又變成不接電話、不回應，「後來才知道16號就已經沒有開門營業了！現在才發現是自己受騙，給的信任蕩然無存，一而再再而三的拖延、欺騙。」不只如此，有人預訂工典甜點蛋糕，卻在前一天才被告知「做不出來」，出貨日被延到明年2至4月，後續想向店家要求退款時，客服人員直接人間蒸發，不少消費者遇到類似情形，不滿質疑工典甜點惡意倒閉、老闆跑路，紛紛在社群平台發文炮轟，「工典甜點」的臉書粉專、Google也陸續被發現已經關閉。有網友創立LINE社群「工典受害者自救會」，目前成員已超過550名成員，不少苦主表示，「10盒禮盒就這樣沒了」、、「我是預計12月要收到貨的」。然而今（19）日上午驚傳工典甜點老闆夫妻已在桃園龍潭區身亡，詳細內情目前仍在確認中。