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▲柯朋宇推出第一張專輯，特別跑到東京拍攝專輯封面。（圖／光與澈音樂提供）

創作歌手柯朋宇2024年已經發行過3張單曲，雖然看似產量豐富，不過他直到現在才推出首張創作迷你專輯《清醒夢 Lucid Dream》，歷時700多天的成果，特別遠赴日本東京澀谷著名十字路口地標拍攝，裡面包含了他人生迄今的所有感觸。不過製作完第一張專輯後，柯朋宇表示，自己目前還沒想到下一個音樂目標，笑說可能第一張專輯就是最後一張，但自己已經沒有遺憾了。柯朋宇說起首張創作迷你專輯定調為《清醒夢 Lucid Dream》的原因，是因為他總是在清醒的狀態下品嚐追尋夢想的快樂與迷惘，這是一份巨大的勇氣，所以想以這張迷你專輯來鼓勵自己，更提醒自己因為血淋淋地經歷過這些，才能夠寫下並唱出所有的感觸與體悟。《清醒夢 Lucid Dream》幾乎是他人生迄今的所有寫照，有遺憾的傾訴、愛情的茫然、品味時間帶來的幸福、寫給台北的情書，也有與自己的深刻對話、自省或困惑。這張迷你專輯除了收錄柯朋宇今年陸續發行幾首備受好評的單曲，除了〈小麻雀與老烏鴉〉、〈雨城〉、〈日盲症〉之外，還有他在2020年第一首賣出的創作、由歌手武藝演唱的〈我們的記錄〉，並沿用了原Demo之曲名〈相片的局部〉，以全新製作帶來2024年的北歐民謠版本。而《清醒夢 Lucid Dream》全部詞曲皆是柯朋宇獨自完成、由歌手冼佩瑾（小瑾）擔任總製作人，製作團隊同樣金光閃閃。對於即將推出首張創作迷你專輯，而感到相當興奮的柯朋宇表示：「真的把這個階段所有想說的故事都在我的音樂裡好好地呈現了。」坦言對接下來的音樂版圖尚無計畫：「搞不好第一張變成最後一張喔！至少沒有遺憾。」言語中透露出對如今即將推出作品的滿意與滿足。柯朋宇也期待在夢幻與現實的模糊地帶，定義一份極致回歸自我的安寧，也是陪伴著將他救贖並懷著勇氣再出發的淬煉結晶。