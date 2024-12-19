黃小柔今（18）日無預警發布貼文，指出自己在《小姐不熙娣》上痛罵的2位沒禮貌、佔位不讓座的女星，就是網友瘋猜的林襄和林穎樂，也間接證實該節目正是《綜藝玩很大》對此林襄的經紀公司回應：「在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。」對此林襄的經紀人再度發聲喊冤：「林襄心地善良又有禮貌，這些都是我親眼看到的真相。」更痛罵黃小柔：「 難道上節目隨便編故事，指名道姓，大家就應該全盤相信嗎？」

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▲啦啦隊女神林襄（左）和林穎樂（右）近期捲入「沒禮貌」風波，今（18）日黃小柔終於公開指認就是2人，對此（圖／綜藝玩很大 YouTube）
▲啦啦隊女神林襄（左）和林穎樂（右）近期捲入「沒禮貌」風波，被女星黃小柔指出霸佔台鐵座位。（圖／綜藝玩很大 YouTube）
林襄遭黃小柔點名沒禮貌　她怒轟：全程沒抬頭面對

回顧這起「讓位風波」，先是黃小柔和Vicky在《小姐不熙娣》上指出有2位流量女神不讓座還沒禮貌，讓網友直指當事人就是林襄和林穎樂，讓整起爭議開始延燒，對此黃小柔昨（18）日下午無預警發文，點名林襄和林穎樂就是那2位不讓位的女星，「這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位。」並強調自己句句屬實，風波瞬間逆轉。

林襄經紀公司緊急發聲　喊「沒被告知坐錯位置」

後續林襄的經紀公司緊急發聲，表示林襄當時沒有被告知坐錯位置，「林襄當天是配合製作單位拍攝需求先與其他藝人朋友會合，並按照工作人員的指引上車，在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。」

▲啦啦隊女神林襄（圖／IG 95_mizuki）
▲如今林襄「沒禮貌爭議」持續延燒，經紀人也再度發聲喊話，痛批黃小柔在節目上編故事。（圖／IG 95_mizuki）
林襄經紀人再替她喊話　嘆喊：明明沒有的事情

對此林襄的經紀人莉奈也再度做出回應，斬釘截鐵指出林襄就是被冤枉的：「我真的替林襄感到打抱不平。明明沒有的事情，卻被說成有； 她是個正直又正義的人。 我不懂，為什麼一些酸民可以把不存在的事講得像真的一樣？ 難道上節目隨便編故事，指名道姓，大家就應該全盤相信嗎？我只相信我親眼所見的事實。 林襄心地善良又有禮貌，這些都是我親眼看到的真相。襄，辛苦了。」

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