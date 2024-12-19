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立法院經濟委員會今（19）日審查經濟部所屬台電公司預算，台電明年編列1051.1億元的燃煤採購預算，作為火力發電所需燃煤。但在野黨立委對於該筆預算不滿，要求刪除，經委會最終僅刪除60億元，但也同步通過明年台中、高雄燃煤電廠減煤100萬噸「雙主決議」。台電明年針對採購編列1051.1億元預算，但以中部為首立委均提出減列、凍結版本反制台電，認為這樣才可以確保台中民眾健康，強制政府減煤。如國民黨立委楊瓊瓔就提出，減列20%，等於一口氣砍200多億；國民黨立委張嘉郡、廖偉翔則主張減列50億元、凍結50億元。然而，台電董事長曾文生說明，明年編列預算已經預計今年減煤300萬公噸，盼購煤預算與減煤量能夠匹配，否則減煤恐讓明年調度失去彈性。民進黨立委賴瑞隆等人則希望經濟委員會可以讓台電有調度餘裕。民進黨立委、經濟委員會召委邱志偉眼看討論40分鐘仍無結論，想要宣布把該案保留至黨團協商，但卻遭到在野黨立委反對，要求現場表決。邱志偉提醒，經委會沒有表決傳統，如果此例一開，就會「一表三千里」。經過再次激烈討論，楊瓊瓔提出，明年購煤預算減60億元，台中火力發電廠減煤量達100萬噸。對此，賴瑞隆卻喊出高雄空汙狀況比台中還要嚴重，並非只有台中電廠可以減，否則自己沒有辦法對高雄交代，「要減就全台灣一起減」，要求要不全台灣一起減100萬噸，不然就是高雄興達電廠跟台中中火都要減煤。一旁的廖偉翔也附和賴瑞隆說法，但也提醒如果是台中、高雄一起併減100萬噸，那就是台電減200萬噸。最後賴瑞隆也提出主決議，「為加速減煤，請台電公撙節購煤預算，減列高雄100萬噸」，提案人包括賴瑞隆、蔡易餘及邱志偉，與楊瓊瓔所提的主決議一同送出委員會。曾文生會後受訪表示，立法院若最終三讀通過刪減購煤預算60億，這約莫是120萬公噸燃煤費用，可發30億度電。面對明年台中高雄減煤雙主決議，他提到2021年百年大旱，水力發電減少了20億到30億度電，使得當年用煤量相對增加100多萬公噸，認為應該要整體考量，後續結果只能等待立法院最終決議，台電第一目標仍是穩定供電。