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▲大火發生時，有2.30人逃往頂樓等待救援，目前所有人員皆已全數救下，但火場仍有人失聯，消防人員正在火場搜索中。（圖／翻攝畫面）

▲雲梯車趕往現場後，順利把所有受困在頂樓的民眾全數救下。（圖／翻攝畫面）

台中市大肚區全聯超市倉庫，下午1時24分許，突然發生大火，火勢燃燒相當猛烈，黑煙直竄天際，數公里都能看見濃煙，警消獲報急忙到場灌救，傳出有超過20名員工受困，稍早也傳出一名45歲外籍男子為跳樓逃生，送醫後，宣告不治，另外還有2人也已經沒有生命跡象，根據了解，目前大約還有5到8人，目前仍失聯中。據悉，該倉庫為新建的生鮮工廠生鮮工廠，今日原有30多位工人施工，下午1點24分時，地下室發生火警。由於廠區堆放許多易燃的保麗龍板，火勢，一發不可收拾，現場迅速陷入火海。消防局人員獲報後，立即前往現場。消防人員在三樓陽台，先救出5名受困民眾，剩下14名人待救中，截至目前為止，最後雲梯車抵達升空後，順利把最後受困的3人救出。不過目前仍有5至8人，仍無法聯繫，目前消防隊已派出兩組人員，攜帶水線進入火場進行搜救。根據全聯公關表示，失火的建築物是全聯新建的工廠，是合法申請建築，地下一層，地上四樓。火災發生時，大約有2.30人受困。起初，樓上約有14人聚集等待逃生，消防局已經成功救出這些人。在建築物東側三樓，也有5人被救出，但有其中一名外籍員工，可能等不及救援，跳樓逃生，送醫不治，另外還有2人也被發現沒有生命跡象，目前正緊急送往醫院搶救中。