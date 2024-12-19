記得去年7月在101大樓開幕、饗賓集團旗下的高級buffet「饗 A JOY」嗎？當時插旗101時，以一餐要價3880的高檔價位引爆熱烈話題，不僅是全台灣最貴的buffet餐廳，也在國外YouTuber來拍攝之後爆紅，其食材水準被老饕公認是台灣當前最強buffet。《NOWnews》記者也在開幕一年多之後，日前終於也訂到位置，實際到饗 A JOY用餐體驗，終於知道台灣最強buffet不是浪得虛名，即便中餐一人要價3280元，仍然座無虛席，有錢還不一定吃得到呢！
饗 A JOY座落101美景高樓！價位最頂、食材最高規格
這間「饗 A JOY」是去年由buffet龍頭「饗賓集團」在去年7月中下旬開幕的buffet餐廳，位於台北101的86樓，從用餐區看出去可以一覽台北市的美景，連大巨蛋、小巨蛋等地標都能清楚看見，開業一年多以來廣受老饕好評，被公認是「台灣最強buffet」，不僅價位在buffet界最頂，連食材也是最高規格，即便到現在，且這種價位的情況下，目前官方開放的訂位系統中，能訂位的時間已全數額滿，熱度還是非常高。
平日午餐一人3280元仍爆滿！饗 A JOY用餐區豐富選擇多
記者日前與4位友人終於搶到位置，一開始要記得先到1樓南側入口櫃檯報到，領到入場券之後搭乘手扶梯到2樓轉乘至60樓，接著從60樓轉乘至86樓，厲害的是，電梯裡都有專人服務，在搭電梯過程中介紹饗 A JOY的特色以及由來等，語速配得剛剛好，介紹完剛好抵達樓層，工作人員精準控時非常厲害！
進到座位區後，饗 A JOY空間非常寬敞，對比饗饗的走到來說至少有2倍大！取餐區也因為要讓客人看美景的關係，和饗饗一樣是正方形圍繞的模式，而記者與友人用餐時段是平日中午時段，一個人要價3280+10%服務費，但現場幾乎是爆滿的狀態，取餐區一開始就有滿滿的人潮。
記者實際走過一圈之後，從大門一開始會先遇到「漫漫津澤」、「戀戀」以及「乘城」，提供各種中華料理、甜點飲品以及水果；接著是「然然」、「熾原」，提供各種烤物、炸物以及鐵板料理；最後則是海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」，供應了各式各樣的海鮮、生魚片、壽司等，選擇豐富多樣，種類也非常繁多。
饗 A JOY必吃菜色一次看！8大餐區飽到吃不完一輪
記者入座後從海境餐區吃起，生魚片新鮮好吃，最推薦黑鮪魚中腹以及鮭魚，新鮮度超高又鮮甜，現做握壽司推黑鮪魚大腹、A5和牛、海老口味，炙燒過後口感升級相當好吃，其他海鮮包括帝王蟹、現開生蠔、鱈場蟹腳、干貝手捲等都非常值得一吃！
而「然然」區域就是最著名的鐵板龍蝦、現煎干貝所在位置，龍蝦都是現煎，排隊約5分鐘左右就可以拿到，不過不論是干貝或龍蝦拿到都要記得要趁熱吃，每人最多一次可拿2份，龍蝦肉質鮮嫩多汁，現煎干貝熟度恰到好處，吃起來非常鮮甜；「熾原」區域最推的就是烤香魚，真的烤得恰到好處，內裡魚蛋飽滿又多，烤法精準肉刺分離方便食用，真的是必夾的美食，而這區有小盤子裝起來切成塊的牛排，那就是A5和牛！肉質軟嫩熟度剛好，也不要錯過。
在「乘城」的部分提供許多中華料理，推薦松露小籠包、蟹黃小籠包，都是現點現包，湯汁多內餡也非常滿，烤鴨區出現buffet餐廳少見的直接給「片鴨」，大部分buffet餐廳都會強制包皮吃，鴨肉不柴外皮又酥脆，非常好吃；超肥大的蛤蜊湯、A5和牛牛肉湯都是必點，份量不大，都可淺嚐。
吃飽之後當然一定要來個甜點，「戀戀城境」區好吃的有101圖樣的雞蛋糕、可麗露、焦糖布丁以及法朋、Double V聯名的精緻甜點都還不錯吃，水果跟冰淇淋就正常水準，飲料紅烏龍珍珠鮮奶茶好喝，現成的冬瓜檸檬表現也不俗，搭配甜點絕配！最後則是「漫漫津澤」，這區提供世界冠軍「興波咖啡」聯名的拿鐵、美式等咖啡飲品，另外還有聯名琴酒著名Perry's Palate推出的調酒，咖啡濃郁香氣十足，調酒也非常好喝，微醺感十足！
饗 A JOY開箱真實心得！工作人員服務品質令人加分
記者10月才剛到信義店「饗饗」用餐過，同樣都是平日中餐時段，饗饗加上10%服務費約1600左右，而饗A JOY則是一人3600元左右，整體吃下來明顯感覺饗A JOY對食材更為高檔，絕對是業界最頂規格食材的水準，如果以食物美味程度來說，饗 A JOY可贏過饗饗，不過以CP值來說饗饗也擁有高空美景，可以說是完勝，整體評分5顆星可以給饗 A JOY 4顆星的等級。
雖然因為價格上的問題，饗 A JOY不是讓人會馬上回訪的buffet餐廳，但在用餐過程中，包括現場工作人員、餐檯師傅、收桌人員熱情態度以及服務品質，完全都是吃過這麼多buffet以來最佳。記者在等現煎干貝龍蝦時，就遇到一位媽媽表示：「兒子考上好大學，特別從彰化搭車帶兒子北上來慶祝吃大餐」，如果大家真的有機會有這個預算，真的可以到訪一次，體驗看看台灣最強buffet的魅力哦！
📌饗A Joy
地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
電話：02-8101-0111
📍平日午餐時段：11：30-15：00（用餐時間3.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍週末、例假日午餐時段一：11：30-14：00（用餐時間2.5小時）
📍週末、例假日午餐時段二：14：45-17：15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐時段：18：00-21：30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元
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這間「饗 A JOY」是去年由buffet龍頭「饗賓集團」在去年7月中下旬開幕的buffet餐廳，位於台北101的86樓，從用餐區看出去可以一覽台北市的美景，連大巨蛋、小巨蛋等地標都能清楚看見，開業一年多以來廣受老饕好評，被公認是「台灣最強buffet」，不僅價位在buffet界最頂，連食材也是最高規格，即便到現在，且這種價位的情況下，目前官方開放的訂位系統中，能訂位的時間已全數額滿，熱度還是非常高。
平日午餐一人3280元仍爆滿！饗 A JOY用餐區豐富選擇多
記者日前與4位友人終於搶到位置，一開始要記得先到1樓南側入口櫃檯報到，領到入場券之後搭乘手扶梯到2樓轉乘至60樓，接著從60樓轉乘至86樓，厲害的是，電梯裡都有專人服務，在搭電梯過程中介紹饗 A JOY的特色以及由來等，語速配得剛剛好，介紹完剛好抵達樓層，工作人員精準控時非常厲害！
進到座位區後，饗 A JOY空間非常寬敞，對比饗饗的走到來說至少有2倍大！取餐區也因為要讓客人看美景的關係，和饗饗一樣是正方形圍繞的模式，而記者與友人用餐時段是平日中午時段，一個人要價3280+10%服務費，但現場幾乎是爆滿的狀態，取餐區一開始就有滿滿的人潮。
記者實際走過一圈之後，從大門一開始會先遇到「漫漫津澤」、「戀戀」以及「乘城」，提供各種中華料理、甜點飲品以及水果；接著是「然然」、「熾原」，提供各種烤物、炸物以及鐵板料理；最後則是海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」，供應了各式各樣的海鮮、生魚片、壽司等，選擇豐富多樣，種類也非常繁多。
饗 A JOY必吃菜色一次看！8大餐區飽到吃不完一輪
記者入座後從海境餐區吃起，生魚片新鮮好吃，最推薦黑鮪魚中腹以及鮭魚，新鮮度超高又鮮甜，現做握壽司推黑鮪魚大腹、A5和牛、海老口味，炙燒過後口感升級相當好吃，其他海鮮包括帝王蟹、現開生蠔、鱈場蟹腳、干貝手捲等都非常值得一吃！
而「然然」區域就是最著名的鐵板龍蝦、現煎干貝所在位置，龍蝦都是現煎，排隊約5分鐘左右就可以拿到，不過不論是干貝或龍蝦拿到都要記得要趁熱吃，每人最多一次可拿2份，龍蝦肉質鮮嫩多汁，現煎干貝熟度恰到好處，吃起來非常鮮甜；「熾原」區域最推的就是烤香魚，真的烤得恰到好處，內裡魚蛋飽滿又多，烤法精準肉刺分離方便食用，真的是必夾的美食，而這區有小盤子裝起來切成塊的牛排，那就是A5和牛！肉質軟嫩熟度剛好，也不要錯過。
在「乘城」的部分提供許多中華料理，推薦松露小籠包、蟹黃小籠包，都是現點現包，湯汁多內餡也非常滿，烤鴨區出現buffet餐廳少見的直接給「片鴨」，大部分buffet餐廳都會強制包皮吃，鴨肉不柴外皮又酥脆，非常好吃；超肥大的蛤蜊湯、A5和牛牛肉湯都是必點，份量不大，都可淺嚐。
吃飽之後當然一定要來個甜點，「戀戀城境」區好吃的有101圖樣的雞蛋糕、可麗露、焦糖布丁以及法朋、Double V聯名的精緻甜點都還不錯吃，水果跟冰淇淋就正常水準，飲料紅烏龍珍珠鮮奶茶好喝，現成的冬瓜檸檬表現也不俗，搭配甜點絕配！最後則是「漫漫津澤」，這區提供世界冠軍「興波咖啡」聯名的拿鐵、美式等咖啡飲品，另外還有聯名琴酒著名Perry's Palate推出的調酒，咖啡濃郁香氣十足，調酒也非常好喝，微醺感十足！
饗 A JOY開箱真實心得！工作人員服務品質令人加分
記者10月才剛到信義店「饗饗」用餐過，同樣都是平日中餐時段，饗饗加上10%服務費約1600左右，而饗A JOY則是一人3600元左右，整體吃下來明顯感覺饗A JOY對食材更為高檔，絕對是業界最頂規格食材的水準，如果以食物美味程度來說，饗 A JOY可贏過饗饗，不過以CP值來說饗饗也擁有高空美景，可以說是完勝，整體評分5顆星可以給饗 A JOY 4顆星的等級。
雖然因為價格上的問題，饗 A JOY不是讓人會馬上回訪的buffet餐廳，但在用餐過程中，包括現場工作人員、餐檯師傅、收桌人員熱情態度以及服務品質，完全都是吃過這麼多buffet以來最佳。記者在等現煎干貝龍蝦時，就遇到一位媽媽表示：「兒子考上好大學，特別從彰化搭車帶兒子北上來慶祝吃大餐」，如果大家真的有機會有這個預算，真的可以到訪一次，體驗看看台灣最強buffet的魅力哦！
📌饗A Joy
地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
電話：02-8101-0111
📍平日午餐時段：11：30-15：00（用餐時間3.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍週末、例假日午餐時段一：11：30-14：00（用餐時間2.5小時）
📍週末、例假日午餐時段二：14：45-17：15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐時段：18：00-21：30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元