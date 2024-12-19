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▲位於台北101的86樓「台灣最強buffet」饗 A JOY！一個人最便宜平日午餐要價3608元，仍然非常難訂位。（圖/記者張嘉哲攝）

▲「饗A Joy」 用餐環境空間大，如果幸運獲得窗邊區，可以直接眺望台北市美景。（圖／記者葉盛耀攝）

▲饗 A JOY用餐區分為8區，每個區域都有不同的組合，其中飲料甜品區就是位於門口附近的「戀戀城境」。（圖/記者張嘉哲攝）

▲饗 A JOY各式生魚片海鮮必吃！生魚片推薦黑鮪魚中腹以及鮭魚，新鮮度超高又鮮甜，現做握壽司推黑鮪魚大腹、A5和牛、海老口味。（圖/記者張嘉哲攝）

▲「然然」區域就是最著名的鐵板龍蝦、現煎干貝所在位置，現煎的超大顆干貝以及龍蝦都非常鮮甜好吃，龍蝦份量不大，一次最多可以直接拿兩隻吃個過癮！（圖/記者張嘉哲攝）

▲饗 A JOY的超巨大蛤蜊湯必喝，原本以為饗饗已經夠大顆，沒想到饗 A JOY沒極限更大！（圖/記者張嘉哲攝）

▲甜點區超好吃的可麗露、現烤101雞蛋糕搭配蜂蜜，一個吃過一個，為飽到不行的胃進行收尾！（圖/記者張嘉哲攝）

▲饗 A JOY的食材水準絕對沒話講，不過在CP值表現上同集團的饗饗略勝一籌，整體表現可以評分可以給4顆星。（圖/記者張嘉哲攝）

▲饗 A JOY開幕至今已經一年多，目前官方釋出最後能訂位的日期依舊午晚餐時段都爆滿，顯見人氣非常高。（圖/記者張嘉哲攝）

記得去年7月在101大樓開幕、饗賓集團旗下的高級buffet「饗 A JOY」嗎？當時插旗101時，以一餐要價3880的高檔價位引爆熱烈話題，不僅是全台灣最貴的buffet餐廳，也在國外YouTuber來拍攝之後爆紅，其食材水準被老饕公認是台灣當前最強buffet。，終於知道台灣最強buffet不是浪得虛名，，連大巨蛋、小巨蛋等地標都能清楚看見，開業一年多以來廣受老饕好評，被公認是「台灣最強buffet」，不僅價位在buffet界最頂，連食材也是最高規格，記者日前與4位友人終於搶到位置，，厲害的是，電梯裡都有專人服務，在搭電梯過程中介紹饗 A JOY的特色以及由來等，語速配得剛剛好，取餐區也因為要讓客人看美景的關係，和饗饗一樣是正方形圍繞的模式，記者實際走過一圈之後，從大門一開始會先遇到記者入座後從海境餐區吃起，，炙燒過後口感升級相當好吃，，龍蝦肉質鮮嫩多汁，現煎干貝熟度恰到好處，吃起來非常鮮甜；，真的是必夾的美食，，都是現點現包，湯汁多內餡也非常滿，，大部分buffet餐廳都會強制包皮吃，鴨肉不柴外皮又酥脆，非常好吃；吃飽之後當然一定要來個甜點，，水果跟冰淇淋就正常水準，，咖啡濃郁香氣十足，調酒也非常好喝，微醺感十足！記者10月才剛到信義店「饗饗」用餐過，同樣都是平日中餐時段，雖然因為價格上的問題，饗 A JOY不是讓人會馬上回訪的buffet餐廳，但在用餐過程中，記者在等現煎干貝龍蝦時，地址：台北市信義區信義路五段7號86樓電話：02-8101-0111價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元