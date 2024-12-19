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▲許瑋甯曬出超美腹肌線條，喊話自己：「繼續努力！」（圖／許瑋甯IG）

▲許瑋甯（右）、邱澤（左）十指緊扣散步，甜蜜指數破表。（圖／許瑋甯IG）

▲許瑋甯台上邊說感言邊撫摸肚子，被外界猜測懷孕，對此，她在慶功宴上澄清只是禮服太緊繃。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

女星許瑋甯今年憑藉《不夠善良的我們》再次拿下金鐘獎迷你劇集視后寶座，然而她在發表得獎感言時，不斷摸著肚子的動作被外界質懷孕，對此，她事後澄清是因衣服太緊、喘不過氣，否認懷孕傳言。昨（18）日許瑋甯罕見在IG限時動態曬出「炫腹照」，並用英文寫下：「繼續努力！」引發熱議。許瑋甯在IG限時動態曬出身材辣照，畫面中她穿著白色細肩短版小可愛，右手輕輕插入牛仔褲口袋，對著鏡子擺出自信POSE，纖細腰身與結實的腹肌線條一覽無遺，整體散發性感與健康美。許瑋甯的配文寫下：「keep pushing. Keep fighting.（繼續努力，繼續奮鬥）」似乎是對於自己的期許，也展現出女神的正能量。許瑋甯與邱澤結婚3年，婚後生活甜蜜，夫妻倆的「生子進度」也一直是外界關注的焦點，不過兩人皆表示「順其自然」。而近日許瑋甯無預警曬出與邱澤牽手散步的背影照，畫面搭配朦朧夜色和街景，看起來宛如在拍婚紗，久違的放閃也閃瞎眾人。