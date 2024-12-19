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為抗議國民黨團擬於20日通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》，公民團體18日號召青鳥在國民黨中央外集結，傳抗議期間，國民黨嗆追星人是瘋子；對此，粉專《政客爽》還原現場狀況，認為民進黨抹黑，並提巨星劉德華作為比喻。公民團體昨起號召青鳥走上街頭，並於國民黨中央集結表達不滿，過程中卻遭國民黨立委徐巧芯助理謝克洋嘲諷「越大聲越顯得像個瘋子」，謝隨後挨轟「辱罵追星族」。對此，粉專今（19）日在臉書發文表示，「笑死，謝克洋昨天從頭到尾大部分時間都是在跟場邊叫囂的青鳥對話，有看直播的人都看得出來，那些人身攻擊的詞彙連新聞都有報導。結果綠營剪了一隻影片，內容就寫『謝克洋說追星人是瘋子』。」粉專指出，這個抹黑最有趣的是，「從頭到尾沒指名過追星人」、「沒有證據顯示他是在對台上的講者對話」，根據不管哪一家媒體的直播，都看得見幾個小時的抗議，國民黨唯一有跟台上對話的是八炯跟閩南狼，其他的部分都是放影片、放音樂來嘲諷。粉專續指，「好啦，再來反觀民進黨，王定宇分享了一支影片，內容是青鳥罵國民黨吃屎長大的，他還大讚這樣是守護台灣。原來被人身攻擊不能反擊，但無論現場罵『垃圾』、『媽的』、『幹』、『吃屎長大』都應該要承受。」粉專直言，「對了，綠營側翼不用再帶什麼追星人集體憤怒的風向了，因為所有社群除了你們同溫層大家都在笑你們被國民黨開大嘲諷的翻車現場。天氣這麼冷，求官求職的青鳥真的辛苦了，就像國民黨現場放的歌曲囚鳥：『我是被你囚禁的鳥，得到的愛越來越少』、『看著你的笑在別人眼中燃燒，我卻要不到一個擁抱』」粉專在留言區補充道，綠營抹黑的手法，「簡單舉例一下，就像有個鄰居罵你垃圾，你嗆他瘋子，然後鄰居的幾個好朋友就集體說：『吼！他罵劉德華是瘋子』、『現在整個華仔歌迷都超生氣的』、『這局我們贏了！抓到抓到！』抱歉打字到這邊，我又忍不住笑了。」