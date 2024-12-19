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▲新北市、桃園市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲東北風明顯偏強，桃園至臺南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風。（圖／翻攝自中央氣象署）

大陸冷氣團持續發威，各地氣溫跌至10度左右，且低溫範圍持續擴大，下班路上要注意，中央氣象署下午4時35分發布低溫特報，新北市、桃園市及宜蘭縣會有低溫出現，且低溫一路持續到明（20）日，外出記得注意保暖。◾影響時間：19日上午至20日上午◾橙色燈號：新北市、桃園市、宜蘭縣◾黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣此外，東北風明顯偏強，桃園至臺南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸及臺中至彰化亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。◾影響時間：19日上午至20日晨◾影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區中央氣象署表示，明（20日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，清晨桃園以北地區亦有局部短暫雨。