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衛福部健保署今（19）日公布將新增30項醫療服務納入給付，包含7類癌症單基因檢測、18歲以下接受治療主動脈瓣膜疾病的尾崎式手術等，預估1年約6.6萬人受惠、挹注約新台幣1.1億元。健保署自今（2024）年5躍起就將12種癌症的次世代基因定序（NGS）檢測納入給付，12/1起再新增7類癌症單基因檢測，輔助臨床醫師為病人制定個人化治療方案，預估一年有6.6萬人受惠。其中最昂貴的項目為治療主動脈瓣膜疾病尾崎式手術，病患可省下約47萬費用。此外，考量B型肝炎停藥後，高復發率是一大臨床挑戰，健保署表示，也將透過新增給付HBcrAg檢測能評估肝細胞內的cccDNA活性，提供臨床判斷停藥的重要依據，降低停藥後猛爆性肝炎及相關併發症風險，預估每年3.4萬人受惠。攝護腺癌是國人癌症死亡排名的第5位，為了輔助提升攝護腺癌診斷準確度，健保署表示，新增給付「二胺基酸攝護腺特異抗原前驅物(p2PSA)檢測」，用於區分良性攝護腺疾病與攝護腺特異抗原(PSA)濃度處於灰色地帶的攝護腺癌病人，避免不必要的手術切片，減少併發症的風險，預估每年1.9萬人受惠。針對主動脈瓣膜疾病的患者，則新增「尾崎式手術」（主動脈瓣之自體／人工心包膜新瓣葉重建手術）給付，相較於傳統治療方式，手術時間短、再手術率低，為18歲以下符合適應症的病童提供創新且更安全的治療選擇，預估每年13人受惠，挹注5百萬點。健保署表示，醫療科技日新月異，將持續配合新醫療技術發展及臨床照護需求，編列新醫療科技預算以新增或修訂醫療服務診療項目，並與醫界專家、付費者代表等共同努力，提供最新醫療技術，提升醫療服務品質，守護民眾健康。