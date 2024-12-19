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▲橘子集團旗下Vyin AI、粉絲社群平台 hidol 快閃打造「AI 潮流探索站」，以AI科技×IP娛樂為主軸。（圖／橘子集團提供）

▲超頂追星！hidol「AI Voice聲動熱線」讓你和幽靈水晶與FEniX聊天拿逆應援小卡。（圖／橘子集團提供）

▲FEniX MAX 化身你的 AI 音樂夥伴！「AI DJ Heart 樹洞先生」帶來沉浸式音樂聲光饗宴。（圖／橘子集團提供）

▲「 AI 風格拍貼機」聯手圖文IP，一鍵幫你拍2025首張個性大頭貼。（圖／橘子集團提供）

年末倒數，到信義區感受不一樣的聖誕跨年 AI 體驗！橘子集團旗下Vyin AI、粉絲社群平台 hidol 快閃打造「AI 潮流探索站」，以AI科技×IP娛樂為主軸，攜手偶像團體 FEniX、原子少年2人氣團ARKis、幽靈水晶CRYXTAL，及橘子集團原創孵育計畫的音樂人與IP圖文創作者，結合AI技術打造三大體驗裝置：偶像分聲對話「hidol AI Voice 聲動熱線」、專屬音樂夥伴「AI DJ Heart樹洞先生」及社群AI藝術新風潮「AI風格拍貼機」；每週末還有寵粉互動簽名會及LIVE暢聊輪番登場，參加闖關還能解鎖簽名合照等福利，12月20日至2025年1月19日到信義香堤大道廣場「臺北最HIGH新年城」，一起用AI科技重新定義超個人化的娛樂體驗。拉近你與 idol 的距離，粉絲社群平台 hidol 突破傳統單向追星，透過Vyin AI技術打造「AI Voice 聲動熱線」裝置並與幽靈水晶、FEniX合作，讓粉絲可以撥打電話給喜歡的AI偶像、或與AI偶像配音的虛擬角色聊天，感受沈浸式的AI分聲對話，運用科技打造深度的雙向追星體驗。凡於活動期間完成裝置體驗，並於闖關卡上蓋章，即可獲得限定逆應援小卡。FEniX成員MAX驚喜「獻聲」，化身你的專屬AI音樂夥伴！進入「AI DJ Heart 樹洞先生」不僅能與 AI DJ MAX聊心事，還能輸入心情文字播放符合情境的專屬歌曲，讓音樂真正懂你！此外，燈光也會隨著每首音樂同步變化，帶來聲光交織的奇幻旅程，讓你沉浸於音樂與科技的完美融合。「AI DJ Heart 樹洞先生」結合Vyin Brain核心技術及AI聲紋，打造音樂體驗的無限可能！裝置運用 Vyin AI自主研發的D-RAG系統模擬人腦決策，包括情境理解、動作、語言、知識與控制中樞，不僅能化身超級客服，執行複雜的多輪對話任務，還能透過 Vyin Sales AI 音樂推薦系統，為用戶量身打造個人化歌單，提供前所未有的智能音樂體驗。生成式AI藝術！「AI風格拍貼機」攜手多位知名圖文IP，包括「復古像素」Pixel RuRu、「美式潮流」緩緩、「可愛恐龍」恐龍的房間、「趣味線條」茶包先生及「Q版療癒」五花六，結合尖端AI圖像生成技術，為插畫家量身打造AI模型。現場只需簡單拍攝，即可將自拍大頭貼瞬間轉化為喜愛的插畫家風格化的藝術作品，讓每一張照片都充滿插畫家的個性與創意！「AI風格拍貼機」實現了AI科技與原創IP內容產業的完美結合，不僅帶來全新拍照體驗，也讓創作者、企業品牌、消費者三方緊密連結，創造個人化體驗。12月20日至2025年1月19日到信義香堤大道廣場 「AI 潮流探索站 」探索AI如何改變日常生活，感受科技娛樂浪潮的無限可能，展期間還有週末限定系列寵粉活動：◾12/28（六）15:00-16:00 幽靈水晶◾01/11（六）15:00-16:00 FEniX◾01/04（六）15:00-16:00 原子少年2 ARKis◾01/05（日）14:00-14:30 文創股長圖文創作者緩緩、茶包先生和恐龍的房間◾12/24（二）20:00-21:00 耶誕唱跳趴 P!SCO◾01/18（六）15:00-17:00 LIVE暢聊趴，邀Fi-Né 粉內、老莫、《童話裡都是騙人的》及庸俗救星聊音樂與新計畫◾活動期間：2024 年 12月 20 日（五）至2025年1 月19 日（日）◾活動地點：臺北最HIGH新年城－台北市信義香堤大道廣場