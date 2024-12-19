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▲勇士球迷多年來一直擔心如何確保這支球隊能夠最大限度地發揮Stephen Curry的巔峰狀態。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士近期發動交易，向布魯克林籃網換回Dennis Schroder，勇士總教練Steve Kerr也表示換來Schroder就是要分擔Curry的壓力。（圖／美聯社／達志影像）

▲根據ESPN記者Shams Charania報導，金州勇士未能與22歲的前鋒Jonathan Kuminga達成續約協議，他將在明年成為受限制球員。（圖／美聯社／達志影像）

在賽季前25場賽程打完，金州勇士取得14勝11敗的戰績，不算太好、也不算太壞，這種球隊通常也是最沒有本錢「按兵不動」的團隊。勇士老闆Joe Lacob近期在接受隊媒Tim Kawakami訪問時表示，「不在乎是否最大程度地利用Stephen Curry的巔峰」，因為自己無時無刻都在想如何贏球，肯定Dennis Schroder的交易案，同時也談及Jonathan Kuminga的未來。根據ESPN知名記者Shams Charania報導，金州勇士和布魯克林籃網完成交易，勇士用De'Anthony Melton加上3個次輪選秀權與籃網換得Dennis Schroder加上1個次輪選秀權的交易。這是一次出色的補強選擇，讓他們解決了Melton整季報銷留下的後場戰力空缺。勇士球迷多年來一直擔心如何確保這支球隊能夠最大限度地發揮Curry的巔峰狀態，作為擁有史上最佳射手的球隊，這是合理的。但Lacob卻不是這麼想的，他說自己的天性就是每一場比賽都「最大程度地去爭取贏球」。「我一直都在努力爭取勝利，」Lacob說，「我不在乎是不是『最大程度地發揮Curry的巔峰』、或是『最大程度地發揮Draymond Green的巔峰』。我只想最大程度地發揮我們球隊的潛力。這對我來說都一樣，我們無時無刻都在努力爭取勝利，並成為最好的球隊。」他認為，Schroder的到來可以減輕Curry的部分負擔，「從賽季開始以來，在比賽後期沒有Steph的時間，我們就很難組織並發動進攻。」Lacob這樣說道， 「我想我們想念Melton，有了Melton，我們的表現更好。所以我認為Schroder一個很好的替代者。他今年打得很棒。而且總是能擊敗我們球隊。」Schroder延續他在德國國家隊的好狀態，正處於生涯巔峰，不過他的打法和Steve Kerr要求的「閱讀並做出反應」的傳切打法有點不同，但Lacob並不擔心，他認為球隊有時候「必須用不同的方式去贏得比賽」。Schroder可以立刻為勇士隊做出貢獻，並確保他們在2月份到來前處於穩定的排名，值得為那些能幫助他們「贏得現在」的球星犧牲部分未來——例如：Jimmy Butler和LeBron James。另一個長久以來被詢問的問題是：Jonathan Kuminga是可以被擺上貨架的嗎？這決定了勇士到底是不是為爭冠拚勁全力。在兩個月前，Kuminga和勇士隊未能就約達成一致，因此他將在7月成為受限制自由球員。外界都想知道：對於勇士隊來說，Kuminga作為「未來」的價值更大，還是作為今年二月的交易籌碼更有價值？「我不能透露所有的細節，」Lacob在談到和Kuminga的合約談判時說，「我們當然喜歡他。我們確實想與他簽合約。他本季仍為我們效力，今年夏天他會成為受限制自由球員。所以，我們其實並沒有失去他。我們還有另一個機會看到他的進步......看看他今年能表現得多好。」交易這位22歲的新星會很掙扎嗎？「我不會對此假設性問題做出回應。」Lacob如此說道。