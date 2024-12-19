我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司董事長黃建智說明獲國家永續發展獎殊榮的情形。(圖／記者黃守作攝，2024.12.19)

▲中鋼公司獲行政院國家永續發展委員會113年國家永續發展獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司獲行政院國家永續發展委員會113年國家永續發展獎之殊榮，由總經理陳守道代表公司，到國家永續發展委員會於今(19)日，在台大醫院國際會議中心舉辦的113年度國家永續發展獎頒獎典禮中，接受行政院院長卓榮泰頒獎，以資鼓勵。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司今(113)年首次提報企業類獎項，即獲國家永續發展獎之殊榮，由總經理陳守道接受行政院卓榮泰院長頒獎，顯見中鋼近年積極發展及導入各項節能減碳技術，致力永續環境、社會責任與公司治理等3大面向工作，推動ESG成果斐然，深得評選委員的一致肯定與認同，成為我國製造業推動環境友善與社會責任的典範企業之一。黃建智說，中鋼自建廠以來，即積極推動節能減碳，但面對鋼鐵市場景氣循環變動加劇、全球鋼鐵持續供過於求，以及2050碳中和等短、中、長期的未來挑戰，中鋼深刻體認到現在的企業競爭已不是個別廠商競爭，而是所處生態體系的競爭。因此，中鋼在公司內部不僅透過總量管制、碳盤查系統、產品生命週期數位化系統及碳權管理系統等溫室氣體管理措施，也訂定溫室氣體減量獎勵要點，若是同仁提出及執行具實質可行性的減碳行動方案，經審核通過後將給予優厚獎勵，藉此幫助公司全體員工建立減碳意識，激勵同仁創新減碳及形塑公司綠色低碳文化。黃建智指出，近年來，中鋼對國際鋼鐵標竿企業採行的減碳措施，並以2050年達成碳中和為目標，制定短、中、長程減碳方案及碳中和路徑規劃，於2011年至2023年期間總計完成1877件減碳專案，累積減碳量每年達273萬噸CO2，約為中鋼基準(2018)年碳排量12%。另外，在鋼鐵產業供應鏈減碳方面，中鋼採行「以大帶小」作法，去(112)年成立碳管理輔導團，將所建立的碳管理措施，擴展至下游客戶及集團子公司，2023年至2024年共輔導42家業者，累計創造節電潛力達每年1375萬度及減碳潛力達每年6985公噸CO2e，提升整體鋼鐵產業鏈的綠色競爭力。黃建智並指出，中鋼公司為落實增進社會福祉之經營理念，也不遺餘力投入社會公益，不僅長期關懷高雄在地弱勢族群，幫助偏鄉學子扎根教育，並持續推廣環境生態教育及藝術文化傳承，其中，中鋼集團教育基金會所推動的環境教育巡迴車，已踏訪的足跡至今包括台中、嘉義、台南、高雄與屏東等地的偏鄉學校，舉辦超過450趟次的環境教育活動，幫助逾6.3萬位學生建立落實循環經濟及節約能源的生活觀念，為國內環境教育貢獻心力。