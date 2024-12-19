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▲玄彬（如圖）罕見放閃孫藝真：「妳一個人幫我填滿我去到國外拍攝而不在的空白。」（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）

韓劇男神玄彬近期錄製綜藝談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，毫不避諱提及愛妻孫藝真，還曝光兒子「甜豆」的出生過程，坦言當時自己有工作在身，幫兒子剪完臍帶後就立刻飛往國外拍戲，讓孫藝真獨守空閨，更在節目上隔空感謝老婆，世紀之戀羨煞眾人。玄彬自從在2022年和演員孫藝真甜蜜閃婚後，婚姻生活一直十分幸福，而他這次也在節目上隔空放閃，曝光自己先前曾為了拍攝韓國諜戰動作片《哈爾濱》下足功夫，沒想到正好撞上孫藝真的產期，他只能在當天凌晨前往醫院探視，坦言就在該片開鏡拜拜後的隔天「甜豆」就出生了。被主持人問到有沒有想對孫藝真說的話，玄彬表示最想對她說聲感謝：「從那時刻起到現在，看著親愛的妳為我付出的，我覺得很厲害、令我尊敬，真的謝謝。妳一個人幫我填滿我去到國外拍攝而不在的空白，這一定很累，但妳默默地堅忍到最後還克服一切，我想說謝謝。」玄彬更喊話兒子，感謝他在那一天出生，讓他能夠親手為他剪下臍帶：「我們兒子也是，如果沒有依照預產期出生的話，爸爸就會因為要拍戲而沒有機會剪臍帶，謝謝你在我出國拍戲之前就來見爸爸。不要生病，健健康康地跟爸爸媽媽度過幸福的每一天吧。」