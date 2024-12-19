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▲高雄市長陳其邁關心今年凱米及山托兒颱風造成內惟地區及美術館週邊泥黃色淹水改善情形。（圖／高市府水利局提供）

高雄市長陳其邁關心今年凱米及山托兒颱風造成內惟地區及美術館週邊泥黃色淹水改善情形，今（19）日率市府團隊至軍區內勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度，陳其邁表示，短期內水利局已獲中央災修工程3,300萬，將協助軍方重建圍牆，目前規劃設計中，預定明年汛期前完成。長期也將輔導海軍及陸軍加強營區內水土保持工作。今(113）年7月凱米與10月山陀兒颱風，連續2次造成鼓山三路、內惟地區及美術館週邊地區多處大面積泥黃色淹水，市府水利局指出，兩次颱風挾帶超過防洪設計標準的強降雨，除排水系統無法負荷，也造成柴山坡地土壤沖刷，大量的地表逕流挾帶泥砂使營區內的排水溝也無法承受，滿溢後造成既有老舊圍牆連續2次多處破損，進而漫淹往地勢較低的美術館區域。颱風過後，市府水利局、環保局積極投入雨水箱涵及道路側溝的清淤工作，軍方也緊急進行圍牆修復並堆置太空包，為了不再發生漫淹狀況，短期內水利局已獲中央災修工程3,300萬，將協助軍方重建圍牆，目前規劃設計中，預定明年汛期前完成。高市府水利局除了輔導營區水土保持工作之外，推動山區排水分流，同時檢討排水洪峰流量，避免同時集中匯流增加箱涵排水負擔，期能有效改善鼓山區淹水問題。