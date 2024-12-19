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中職明星外野手詹子賢在休賽季間行使自由球員權利，經過多方考量，據悉，以5年合約、平均月薪80萬元續留母隊中信兄弟。這一決定讓積極爭取他的台鋼雄鷹「前詹」計畫宣告破局，球團也正式回應，表達對詹子賢選擇的尊重與祝福。台鋼雄鷹在休賽季展現積極度，爭取中信兄弟兩大明星外野手加盟，其中台南出生的詹子賢符合台鋼強化南部經營策略，也能彌補打線左傾問題。據了解，台鋼提出5年複數年合約，平均月薪超過80萬，原本被認為在競爭中領跑。然而，詹子賢在與家人討論後，決定繼續披上黃袍，留在中信兄弟。台鋼雄鷹球團表示：「台鋼雄鷹球團基於隊形考量，將右打外野手視為本賽季後補強重點，自11月4日聯盟公告詹子賢選手行使自由球員權利後，展現誠意爭取加盟。」台鋼雄鷹球團於今(19)日收到來自詹子賢選手決定續留原母隊之回覆。球團除表達尊重，並維持交涉之初起給予詹子賢選手之高評價，相信並祝福其未來職業生涯發展順利。作為中信兄弟的看板球星，詹子賢自2017年奪得年度新人王後，一直是球隊穩定的攻防核心。他曾榮獲兩次外野金手套、台灣大賽MVP等多項榮譽，9年職棒生涯出賽791場，擊出788支安打，外帶95轟，打擊率3成04。今年球季詹子賢雖因新人竄起、出賽機會減少，僅打出.255打擊率與1支全壘打。