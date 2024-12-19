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▲網友們推薦逢甲夜市的一心素食臭豆腐。（圖／翻攝Google評論）

▲士林夜市為北市最具規模的夜市之一，也是國外觀光客必訪觀光景點，此次奪下排行榜第二名。（圖／翻攝士林夜市臉書）

▲網友熱議全台10大夜市排行榜（圖／Social Lab社群實驗室提供）

台灣美食綜藝節目《夜市王》熱播中，在網路上也掀起了一波討論熱潮，全台老饕紛紛推薦自己心目中的「最強夜市」，社群平台也統計了全台最受網友熱論的夜市前10大。冠軍由逢甲夜市拿下，許多人都認為是「青春回憶」，第二名為士林夜市，但也有不少人認為部分攤位價格過高，因此風評兩極。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「全台夜市」話題的網路聲量表現，統計出網友熱議的全台10大夜市。其中榜上冠軍台中「逢甲夜市」最受網友熱議。位在逢甲大學旁的逢甲夜市，不僅是學生們與附近居民的晚餐首選，也是在地人心中「屬於我們青春的回憶」，是台中最熱鬧的夜市之一。而針對逢甲夜市必吃美食，在日前《夜市王》播出的臭豆腐特輯中，吸引在地人跳出表示「派出來的（店家）不是最強的」、「逢甲最強的臭豆腐不是一心嗎」，對於逢甲夜市的落敗感到遺憾；還有網友分享「逢甲最好吃的是校門口地瓜球」，以及「明倫蛋餅」、「大腸包小腸」等都是當地老饕的最愛。第二名為台北的「士林夜市」，是不少外國旅客來台時必排入行程的夜市景點之一，不過也有不少當地人表示由於士林屬於「觀光夜市」，不僅部分攤位價格偏高，且「有時會遇到品質不穩定的情況」，直呼「又貴又沒有什麼好吃的」、「我也是在地人但現在一年逛不到五次」，在網路上評價兩極；對此，有網友平反「廟口的麵線和木瓜牛奶莫名的搭，紅蘿蔔汁也超好喝」、「上海生煎包（小東街黃色招牌那一家，花藏雪附近）、蔥油餅也不錯」。第三至第十名則為一中街夜市、中壢觀光夜市、寧夏夜市、中原夜市、瑞豐夜市、旱溪觀光夜市、六合觀光夜市、饒河街觀光夜市。而此次在台灣美食綜藝節目《夜市王》中表現也搶眼的多個夜市都未入榜，像是樂華夜市、南機場夜市、大東東夜市、東大門夜市等。